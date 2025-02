HOMEM É PRESO POR TENTATIVA DE FURTO A UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO BAIRRO INDUSTRIAL, EM ARACAJU

Um homem foi preso em flagrante na madrugada desta quinta-feira (6), após uma tentativa de furto à Unidade Básica de Saúde (UBS) Dona Jovem, localizada no Bairro Industrial, em Aracaju.

O suspeito foi flagrado por câmeras de segurança do local, monitorado pelo Centro de Controle Operacional da GMA e que flagrou a entrada do homem na unidade de saúde. Através de um recurso disponível no sistema emitiu um alerta sonoro e acionou a Ronda dos Mercados (RONDAM).

O suspeito tentou fugir, mas foi localizado ainda nas imediações da UBS e detido pelos agentes da Guarda Municipal.

Após a prisão, a PC informou que o elemento já possuía três passagens pelo sistema prisional, por violência doméstica, descumprimento de medida protetiva e furto de veículo.

Foto Reprodução Redes Sociais GMA