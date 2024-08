Um motociclista que trafegava pela Rodovia SE-403 morreu na tarde desta sábado (24) após perder o controle do veículo e cair em Canindé de São Francisco.

As informações passadas pela policia militar são de que ele seguia no sentido povoado Capim Grosso/Canindé do São Francisco quando houve a queda e devido a gravidade dos ferimentos ele acabou morrendo.

Foto BPRv