HOMEM SUSPEITO DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO CONTRA DUAS MULHERES MORRE EM CONFRONTO COM POLICIAIS

Equipes da Delegacia Regional de Propriá e da Polícia Militar identificaram, nessa terça-feira (18), o homem investigado como autor da tentativa de homicídio contra duas mulheres. A motivação do crime, segundo as apurações iniciais, seria uma dívida relacionada ao tráfico de drogas.

Após o atentado ocorrido nessa terça-feira, o suspeito fugiu e passou a ser procurado pelas forças de segurança. Policiais iniciaram diligências com apoio de colaboradores e receberam, no fim da tarde, a informação de que ele estaria escondido na casa da mãe. As equipes se deslocaram até o endereço e, ao chegarem, perceberam que o homem havia escapado pelos fundos, em direção a uma área de matagal.

O local foi cercado, e o investigado acabou localizado portando uma arma de fogo. Os policiais deram ordem de parada, mas ele reagiu e entrou em confronto com os policiais, sendo atingido. O investigado foi socorrido, mas morreu.

A arma encontrada com o suspeito foi encaminhada à delegacia, onde um procedimento foi instaurado para apurar as circunstâncias do confronto e da morte.

A Polícia Civil reforça que a colaboração da população foi decisiva para localizar o indivíduo.

Com informações e foto da SSP