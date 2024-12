Homenagem: Delegada Katarina recebe medalha “Amigo da Marinha”

Nesta sexta-feira, 13 de dezembro, a Marinha do Brasil em Sergipe concedeu à deputada federal Delegada Katarina (PSD/SE) a Medalha Amigo da Marinha, concedida àqueles que atuam em parceria com a instituição.

A homenagem ocorreu durante o evento que marcou a celebração ao Dia do Marinheiro. “É uma honra e uma alegria muito grande ser homenageada por uma instituição pela qual eu nutro imenso respeito. A Marinha reúne homens e mulheres comprometidos com o nosso país e capazes de lutar bravamente por ele”, afirma a deputada Katarina.

Em seu mandato, a deputada mantém um canal aberto de diálogo com a Marinha em Sergipe, através de visitas institucionais, apoio a projetos e indicação de recursos. “Tenho orgulho de ser considerada “amiga da Marinha”, o que sempre fui de fato e agora sou de direito”, ressalta a parlamentar.

De acordo com o Capitão dos Portos, Alexandre Gomes Ferreira, a data, que homenageia o nascimento do Almirante Tramandaré, é muito importante para a corporação, pois reforça o papel fundamental do marinheiro e da Capitqnia.

“Nós temos uma gama de atividades, como os serviços cartoriais, as ações de inspeção naval, o patrulhamento nas fronteiras e o ensino marítimo. Todas elas servem para nos conectar à sociedade, assim como a imposição dessa medalha àqueles que levam a nossa mensagem adiante”, salienta.

A Medalha “Amigo da Marinha” foi criada em agosto de 1966. Desde então, é uma condecoração concedida pela Marinha do Brasil a personalidades civis e militares que se destacam na divulgação da mentalidade marítima e na defesa dos interesses da Marinha. A medalha também é entregue a instituições que se distinguem no relacionamento com a Marinha.

Texto Tanuza Oliveira – Foto: Cleverton Ribeiro