Homologadas as pré-candidaturas de Edson Passos e Aguinaldo de Verso

No último final de semana, aconteceu a convenção do agrupamento liderado pelo governador Fábio Mitidieri (PSD) que homologou as pré-candidaturas de Edson Passos (PSD) e Aguinaldo de Verso (União Brasil) a prefeito e vice-prefeito.

Segundo Edson, é preciso libertar o povo de Itabaiana para que tenham vez e voz. “Precisamos fazer isso e cuidar urgentemente da saúde do nosso município”, disse. Da mesma forma, Aguinaldo lamentou que a saúde de Itabaiana hoje funcione de forma comercial.”Os serviços começam às 8h e finalizam às 17h. A doença não tem hora marcada para acontecer. Itabaiana é uma das maiores cidades do estado e não tem uma UPA. É um verdadeiro atraso”, afirmou.

A deputada federal Katarina Feitoza (PSD) afirmou que Itabaiana se encontra em um cativeiro, mas o bem vencerá o mal. “Vamos voltar a ter uma democracia, como era nos tempos em que Luciano Bispo era prefeito. Nosso time é ficha limpa. Vamos pisar na cabeça da cobra”, alfinetou.

O presidente do União Brasil em Sergipe, o ex-deputado federal André Moura, também participou do ato político e avaliou que Itabaiana precisa de um prefeito que trabalhe em sintonia com o governador Fábio Mitidieri. “Itabaiana é um dos municípios mais importantes do estado. Precisa ter um prefeito com esse perfil. E quero enfatizar que Itabaiana não tem dono. O dono é o povo. Vamos voltar a ser feliz”, afirmou.

