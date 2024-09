Danielle diz que “hospitais filantrópicos representam um pilar fundamental na saúde”

Na disputa pela Prefeitura de Aracaju, a delegada Danielle Garcia (MDB) visitou, nesta quarta-feira, 11, os hospitais filantrópicos que funcionam na capital. Danielle conheceu melhor o funcionamento dos hospitais Cirurgia e São José e reconheceu as contribuições para o sistema de saúde pública do município das unidades hospitalares.

“Os hospitais filantrópicos representam um pilar fundamental na prestação dos serviços de saúde em Aracaju. Essas instituições sem fins lucrativos desempenham um papel vital na promoção do acesso à assistência médica de qualidade para as aracajuanas e aracajuanos. Nós viemos conhecer melhor o trabalho desenvolvido e entender como a gestão municipal pode contribuir mais com esse trabalho, de forma a melhorar o atendimento à população”, explicou a candidata.

Recentemente, a candidata a prefeita assinou uma carta compromisso com a Federação das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos de Sergipe (Federase) assegurando que, em sua gestão, vai buscar ofertar à sociedade assistência à saúde qualificada, universal, integral e equânime através dos hospitais filantrópicos de Aracaju. “Um dos compromissos é a integração da rede dos hospitais filantrópicos com a rede de saúde municipal, visando uma coordenação mais eficaz dos serviços e a melhoria do atendimento à população aracajuana”, salientou Danielle.

Enquanto candidata a prefeita de Aracaju, Danielle se compromete com uma gestão prioritária da saúde, com investimentos para modernizar as unidades e garantir um atendimento digno e eficiente, com profissionais qualificados e estrutura adequada. “A saúde é uma das grandes reclamações da população de Aracaju e, obviamente, um dos nossos compromissos prioritários é com esta área essencial”, pontuou.

“E não tem como falar de saúde pública na capital sem falar nos hospitais filantrópicos. Contem com a gente, que tenhamos esse contato permanente com todos que fazem a saúde para que o serviço chegue ao cidadão da melhor forma possível”, finalizou a delegada Danielle.

Foto: Márcio Dantas

Ascom Delegada Danielle Garcia