Hospital de Cirurgia celebra 98 anos com eventos especiais

Fundado no ano de 1926 e instituição filantrópica referência em atendimento de média e alta complexidade em Sergipe, o Hospital de Cirurgia (HC) completou 98 anos de história no dia 2 de maio. Para celebrar a data especial, a unidade hospitalar realizará ao longo deste mês uma série de eventos, como Missa em Ação de Graças, homenagens a funcionários e inaugurações de novos espaços.

O pontapé inicial das comemorações dos 98 dos HC ocorreu na última quinta-feira, 2, com uma Missa em Ação de Graças, no pátio do hospital, celebrada pelo padre Marcelo Conceição e concelebrada pelo padre Givanildo Paes Santos, capelão da Saúde em Sergipe. O evento contou com a presença de autoridades e centenas de colaboradores da instituição.

“Com o coração repleto de gratidão, celebramos mais um ano de vida do nosso HC. Há 98 anos, graças à iniciativa do nosso maior benemérito, Dr. Augusto Leite, iniciamos uma história de pioneirismo, ciência e amor com a saúde dos sergipanos. Somos um dos maiores complexos hospitalares de Sergipe e do Nordeste. Foi aqui que promovemos diversas inovações na saúde. E, até hoje, o pioneirismo é nossa marca forte, sempre prezando pela qualidade na assistência e a segurança do paciente”, relatou a interventora judicial do Hospital de Cirurgia, a enfermeira Márcia Guimarães, durante o seu discurso na missa.

Referência em alta complexidade

A interventora destacou que, atualmente, o Hospital de Cirurgia – referência em atendimento de média e alta complexidade, sendo essencial para a rede Estadual de Saúde – ocupa o primeiro lugar em procedimentos cardiovasculares no ranking Nordeste do Sistema Único de Saúde (SUS), entre tantos outros feitos.

“Sempre faço questão de frisar que tudo isso só é possível graças ao incansável trabalho de nossos bravos colaboradores e aos diversos apoios que recebemos de instituições, como os órgãos de controle e de justiça, Ministério Público Estadual e Tribunal de Justiça, que cinco anos atrás decretaram Intervenção Judicial nesta unidade hospitalar. Nosso progresso se deve também aos parlamentares que nos ajudam financeiramente por meio de emendas e ao Governo do Estado e à Secretaria Estadual da Saúde pela parceria de sucesso”, disse Márcia Guimarães.

Homenagens

Além da missa, o dia 2 foi marcado por homenagens a colaboradores do HC – principais responsáveis pela existência do hospital. Durante o mês de maio, serão homenageados os colaboradores mais antigos de todos os setores assistenciais e administrativos, que fazem parte da instituição há mais de 10 anos.

Uma das homenageadas foi a técnica de enfermagem Maria do Socorro Batista de Sousa. Integrante da Unidade de Alta Complexidade em Oncologia (Unacon), ela é colaboradora do HC desde 2 de agosto de 1993, há mais de 30 anos.

Maria do Socorro não conteve a emoção de ser homenageada pelo Cirurgia. “É uma emoção muito grande poder participar deste momento e fazer parte desta história. Estou muito emocionada em receber esta homenagem”, disse a técnica de enfermagem.

“Se não for os nossos colaboradores, não acontece nada no hospital. Eles são a força, o compromisso e o amor. O cuidado de cada um com o paciente que faz o HC chegar aos 98 anos. Mesmo nos tempos mais difíceis, eles que seguraram o hospital. Então, nada melhor do que homenageá-los”, reforça a interventora.

Inaugurações

Como parte da programação em comemoração dos 98 anos, o Hospital de Cirurgia realizará no dia 24 de maio inaugurações de setores, como novas salas cirúrgicas e ala de internamento.

Fonte e foto assessoria