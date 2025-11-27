Hospital do Câncer: a mobilização histórica de Eduardo Amorim em defesa do tratamento

Desde 1988 o Brasil se mobiliza neste dia 27 de novembro para evidenciar a luta contra o câncer. Em 2024, esta doença foi a segunda causa de morte entre os brasileiros, com 157.747 óbitos registrados no total, sendo que mais de um terço (51.337) foi causado por tumores no sistema digestivo, seja de cólon, estômago e/ou pâncreas. Diante de todo este cenário violento, responsável por propagar dor, tirar milhões de vidas e deixar famílias em luto eterno, no ano de 2010 o médico do SUS, Dr. Eduardo Amorim, propôs a criação do Hospital de Oncologia de Sergipe.

No decorrer dos oito anos representando Sergipe no Senado Federal foram destinados mais de 200 milhões de reais em emendas para a construção desta unidade hospitalar. Preocupado com a possibilidade deste volume financeiro ser transferido para outros setores, Eduardo optou por carimbar como uso exclusivo para o Hospital. Quinze anos após iniciar um movimento republicado e democrático, a estrutura física está prevista para ser entregue no próximo mês de dezembro, mas sem garantia de quando os equipamentos serão adquiridos, tampouco quando profissionais com atuação nos mais diversos setores serão contratados para atender aos pacientes do Sistema Único de Saúde.

“No ano de 2010, ainda na transição de deputado federal para Senador, reuni alguns colegas profissionais da saúde e assessores parlamentares para debater a importância de um hospital do câncer para Sergipe. Aprovado por unanimidade, iniciamos uma mobilização nas ruas, nas praças, feiras livres e na porta do Hospital João Alves para fazer um baixo-assinado. Já na condição de senador eu mobilizei a bancada – independente da sigla partidária, conversei com governantes estaduais, destinei emendas, mas até hoje esta unidade especializada não é realidade para os sergipanos que foram diagnosticados com esta doença”, lamentou Eduardo Amorim.

Estão registrados nos arquivos do Senado Federal, os sucessivos pronunciamentos feitos por Eduardo em defesa da construção, críticas às paralisações, bem como à conclusão das obras. Também foi Amorim o primeiro parlamentar a defender nacionalmente que o nome do Hospital do Câncer recebesse o nome do ex-governador Marcelo Déda Chagas, vítima de um câncer gastrointestinal. Denominada ‘Caravana Unidos Pela Vida’, no primeiro semestre de 2011 Eduardo Amorim começou a circular pelos 75 municípios sergipanos em busca do apoio popular. Este trabalho contou com a contribuição dos veículos de comunicação.

“Hoje vivemos em um mundo tecnológico onde tudo é mais fácil, mas naquela época, em abril de 2011, a gente já disponibilizava em nosso site a possibilidade da pessoa imprimir uma folha personalizada. Nela, as pessoas assinavam, colhiam assinaturas de familiares, vizinhos e amigos, e nossa equipe passava para buscar. Fomos referência nacional. Lamentavelmente se passaram 15 anos dessa jornada e o Hospital do Câncer segue indisponível”, destacou Eduardo Amorim que completou: “quando essa unidade estiver pronta e recebendo os pacientes, vou sentir ainda mais orgulho de toda a luta enfrentada.”

Texto e foto assessoria