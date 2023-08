Hospital Nossa Senhora participa do ‘Sergipe é Aqui’ em Itaporanga D’Ajuda

O Hospital Nossa Senhora da Conceição (HNSC), com sede em Lagarto, participou do Projeto ‘Sergipe é Aqui’, realizado na última quinta-feira (10), no município de Itaporanga D’Ajuda, através do Projeto ‘Opera Sergipe’, uma iniciativa do Governo do Estado, meio da Secretaria de Estado da Saúde.

Na ocasião, a equipe da unidade administrada pela Associação Hospitalar de Sergipe, atendeu mais de 100 pacientes e realizou a marcação de procedimentos cirúrgicos do ‘Opera Sergipe’, incluindo consulta com cirurgião e marcação de exames pré-operatórios.

É salutar afirmar que o projeto tem papel importante para a redução das filas de espera por cirurgias, fundamentais para a restauração da saúde e levar dignidade para a população.

Para ter acesso ao ‘Opera Sergipe’, basta ir a um desses hospitais ou à Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima. Após a consulta na UBS ou nos hospitais, o paciente será encaminhado para consulta com um cirurgião, que irá cadastrar, caso necessário, o usuário no programa.

Com o cadastro concluído, será possível acompanhar todo o processo pelo site ou aplicativo Opera Sergipe, disponível nos sistemas IOS e Android.

Vale destacar que o centenário Hospital Nossa Senhor da Conceição (HNSC/AHS) oferta serviço de UTI com cirurgiões e anestesistas que compõem uma equipe multidisciplinar qualificada para atender à população sergipana.

Ascom – HNSC/AHS