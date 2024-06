HOSPITAL SÃO JOSÉ INAUGURA NOVOS SERVIÇOS COM EMENDA DO SENADOR LAÉRCIO OLIVEIRA, EM ARACAJU

Nesta quarta-feira, 26, o Hospital São José inaugurou dois novos serviços essenciais para a saúde da população sergipana: o Serviço de Atenção Especializada às Pessoas com Deficiência Auditiva e o Serviço de Laringologia e Voz. A iniciativa teve a contribuição do senador Laércio Oliveira (PP/SE), que destinou mais de R$ 2,3 milhão para a aquisição de equipamentos auditivos e custeio.

Devido a compromissos em sua agenda de trabalho, o senador Laércio Oliveira não pôde comparecer à solenidade, sendo representado por sua chefe de gabinete, Glória Sena. Durante o evento, o coordenador do Serviço de Atenção Especializada às Pessoas com Deficiência Auditiva, Dr. Jeferson D’Ávila, destacou a relevância da colaboração do senador para a melhoria da saúde auditiva no estado de Sergipe.

“Esse é um momento muito importante para o estado de Sergipe, quando inauguramos uma nova ala do Serviço de Laringologia do Hospital São José. E eu quero agradecer especialmente ao senador Laércio Oliveira por todo empenho e dedicação que ele tem ao Hospital São José. Suas obras estão aqui marcadas eternamente. Muito obrigado”, afirmou Dr. D’Ávila.

A presidente do Hospital São José, Irmã Vânia Branco, também expressou sua gratidão pelo apoio contínuo do senador. “Quero agradecer imensamente ao senhor por tudo que tem feito pelo hospital. As vitórias que estamos alcançando são fruto dessa parceria, que culmina com esse novo serviço de Laringologia, que chega para servir e dar mais qualidade auditiva para a população sergipana”, disse.

