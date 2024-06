HOSPITAL UNIVERSITARIO JÁ RECEBEU MAIS DE  R$ 647 MIL EM EMENDA DE NITINHO VITALE SOMENTE EM 2024

Pacientes serão beneficiados com aquisição de máquinas e equipamentos para procedimentos e realização de exames

Graças a execução de emenda impositiva do vereador de Aracaju, Nitinho Vitale, os pacientes serão beneficiados com maior agilidade e eficiência na realização dos exames e no atendimento médico ambulatorial e hospitalar no Hospital Universitário de Sergipe.

O vereador comemora a confirmação de que emendas impositivas indicadas por ele ao orçamento municipal 2022 foram 100% liberadas pela prefeitura de Aracaju.

Só em 2024, o montante de emendas liberadas para aquisição de novos equipamentos do HU é de R$ 647.700,00.

“Esperamos que a aquisição de novos equipamentos agilize a fila de espera para exames e garanta atendimento mais rápido aos usuários”, explicou o parlamentar.

Nitinho Vitale está licenciado da Câmara Municipal, exercendo o mandato de deputado federal, e é pré-candidato a vereador de Aracaju nas eleições de 2024.

Foto: Gilton Rosas/CMA

Por Eliz Moura