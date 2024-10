HOUVE UMA REVIRAVOLTA NO FINAL EMBORA NÃO TENHA ALTERADO PREVISÕES DE SEGUNDO TURNO

Por Diógenes Brayner

Deu mais ou menos o que avaliaram institutos de pesquisa: A vereadora Emília Corrêa (PL), que tem como vice seu o colega Ricardo Marques (Cidadania), estão no segundo turno, com o Luiz Roberto (PDT) e vice Fabiano Oliveira (PP). Será uma disputa bem esquentada, porque a partir de agora haverá a composição de novos partidos, para coligações diferenciadas das que disputaram o primeiro turno. O nome de Emília apareceu logo quando começaram os primeiros contatos sobre eleições municipais, enquanto o de Luiz Roberto criou polêmica interna no bloco aliado, desde que teve o seu nome indicado pelo prefeito Edvaldo Nogueira, o que causou uma divisão no grupo liderado pelo governador Fábio Mitidieri e provocou um problema na composição.

No decorrer da decisão da chapa o ex-deputado federal André Moura (UB) e aliados resolveram pelo nome da sua filha, deputada federal Yandra Moura (UB), que realmente se distinguiu pela sua ação política e teve o seu nome colocado à disposição do povo para também disputar Aracaju. Foi bem, mobilizou a cidade e até 30 dias atrás era um nome certo, forte e citado pra o segundo turno, ao lado do seu vice Belivaldo Chagas.

Entretanto, no decorrer desses últimos dias, percebeu-se um crescimento do candidato Luiz Roberto, através das carreatas e caminhadas, assim como o do seu discurso sobre projetos que propunham a elaborar para a Cidade, dentro de uma estrutura técnica e em condições de melhorar o que já vêm sendo construído por Edvaldo Nogueira.

Deu certo. Mesmo quem não participava de movimentos políticos, optou por Luiz tendo como motivo a sua atuação técnica em termos de cidade, sem que se deleitasse só no discurso festivo ou vocacional para uma tendência que virou moda e todos apoiam como medo de perder. Houve uma mudança e já se começa a conversar sobre composições para o segundo turno. Um dos papos é voltar à unidade entre a base aliada e também se trocar ideias com o objetivo de votar em Emília e criar uma nova tendência política em Aracaju.