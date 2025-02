Hugo Motta é eleito presidente da Câmara Federal e deputada Katarina Feitosa surpreende sendo a terceira secretária na eleição da mesa

Katarina é eleita 3ª secretária na nova Mesa Diretora da Câmara A deputada federal Delegada Katarina (PSD/SE) foi eleita terceira secretária da Câmara Federal. Indicada pelo partido para compor a chapa encabeçada pelo deputado Hugo Motta (Republicanos-PB), ela será a única mulher na Mesa Diretora eleita para o biênio 2025-2027.

A parlamentar está em seu primeiro mandato e atribui a indicação do seu nome ao trabalho intenso que vem realizando ao longo dos anos, com a participação em diversas Comissões e Frentes, além da atuação firme em momentos importantes e da boa articulação que mantém com todos os blocos.

Delegada de carreira há mais de 24 anos, tendo inclusive ocupado o cargo de delegada-geral do Estado por oito anos, divididos em duas vezes, Delegada Katarina também já foi vice-prefeita de Aracaju, capital de Sergipe.

Delegada Katarina foi relatora de leis importantes, como a do pacote antifeminicídio, que ja foi sancionada e traz uma série de iniciativas para combater a violência contra as mulheres. Também é autora de projetos de leis pautados pela geração de emprego e renda, a proteção aos grupos vulneráveis e a segurança pública.

À frente da 3ª Secretaria, a deputada terá papel estratégico não apenas com os servidores da Casa, cuidando de questões administrativas, mas também da interlocução com os deputados e suas missões especiais. Ela garante que manterá o tom do diálogo e do consenso.

“Sabemos que temos alguns assuntos complexos para discutir este ano, a exemplo do ajuste fiscal, as questões econômicas, a isenção do imposto de renda para quem recebe até R$ 5 mil, a PEC da Segurança, e posso garantir que buscarei soluções consensuais nas negociações, respeitando o meu partido e as deliberações da Mesa”, afirma a deputada. A lá obteve 445 votos, a votação mais expressiva de toda a Mesa.

Conheça a nova Mesa

Hugo Motta (Republicanos-PB) – Presidente

Altineu Côrtes (PL-RJ) – 1º Vice-presidente

Elmar Nascimento (União-BA)- 2º Vice-presidente

Carlos Veras (PT-PE) – 1º Secretário

Lula da Fonte (PP-PE) – 2º Secretário

Delegada Katarina (PSD-SE) – 3ª Secretária

Sérgio Souza (MDB-PR) – 4° Secretário