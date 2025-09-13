HUs REALIZARÃO MAIS DE 29 MIL ATENDIMENTOS NESTE SÁBADO E ENVOLVERÁ MAIS DE 3,2 MIL PROFISSIONAIS

O Ministério da Educação (MEC), por meio da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), e o Ministério da Saúde (MS) realizarão neste sábado (13) o Dia E, um mutirão de atendimentos à população. A iniciativa faz parte do Ebserh em Ação – Agora Tem Especialistas, e ocorrerá nos 45 hospitais universitários federais da rede em todo o Brasil.

Estão programados mais de 29 mil atendimentos, por meio do Sistema Único de Saúde (SUS). Trata-se de mais de 1,9 mil cirurgias eletivas, 4,5 mil consultas especializadas, 22,7 mil exames especializados e terapias. Serão atendimentos voltados para várias especialidades como cardiologia, ortopedia, oftalmologia e saúde da mulher.

A iniciativa contará com turnos extras e envolvimento direto mais de 2,5 mil profissionais, entre médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e demais especialistas além de aproximadamente 700 estudantes, totalizando mais de 3,2 mil pessoas envolvidas na ação. A estratégia reforçará o compromisso com a formação profissional, o atendimento humanizado as necessidades da população e a redução das filas de espera no SUS.

Para o presidente da estatal, Arthur Chioro, o Dia E demonstra o potencial da Rede Ebserh, destacando a parceria entre o Ministério da Educação e Ministério da Saúde. “Com a oferta de mais exames, consultas, cirurgias e outros procedimentos, vamos continuar avançando para reduzir o tempo de espera por atendimentos pelo SUS. É mais saúde gratuita de qualidade para a população brasileira, ao mesmo tempo em que oferecemos um importante campo de prática para a formação e especialização para o corpo acadêmico dos hospitais universitários”, afirma Chioro.

Essa é a segunda edição do Dia E neste ano. Em julho, foram realizados 12.464 procedimentos em todo país, sendo 10.160 exames, 1.244 mil consultas e 1.060 cirurgias.

Mobilização Nacional

Desde seu lançamento, o Ebserh em Ação tem reforçado o compromisso com a formação profissional, com o atendimento humanizado e com as necessidades da população. Em 2025, o Ebserh em Ação já realizou, em diferentes momentos, um total de 417 mutirões (confira infográfico ao lado).

A mobilização também tem uma comemoração especial e simbólica para a saúde pública: o mutirão acontece no mês em que SUS completa 35 anos.

Sobre a Ebserh

Vinculada ao Ministério da Educação (MEC), a Ebserh foi criada em 2011 e, atualmente, administra 45 hospitais universitários federais, em 25 estados brasileiros, apoiando e impulsionando suas atividades por meio de uma gestão de excelência. Como hospitais vinculados a universidades federais, essas unidades têm características específicas: atendem pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) ao mesmo tempo que apoiam a formação de profissionais de saúde e o desenvolvimento de pesquisas e inovação.

Coordenadoria de Comunicação Social da Rede Ebserh