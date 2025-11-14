HUSE AMPLIA CAPACIDADE DE ATENDIMENTO; INVESTIMENTO CONTOU COM R$ 500 MIL DO SENADOR ALESSANDRO VIEIRA

O senador Alessandro Vieira (MDB/SE) visitou, nesta sexta-feira (14), o Hospital de Urgências de Sergipe (Huse) para conferir de perto o novo microscópio cirúrgico com fluorescência Tivato 700, da Zeiss, o mais moderno equipamento do tipo em funcionamento no estado. A tecnologia, que já está em uso pelas equipes do hospital, foi adquirida graças a um investimento conjunto: R$ 500 mil destinados pelo senador por meio de emenda parlamentar e mais de R$ 1 milhão aportados pela Secretaria de Estado da Saúde.

Acompanhado do secretário estadual de Saúde, Cláudio Mitidieri, Alessandro percorreu o setor cirúrgico, conversou com profissionais e reforçou seu compromisso com ações estruturantes na saúde pública.

O secretário destacou que o novo equipamento representa um salto de qualidade para o Huse e para os pacientes sergipanos. “Estamos aqui no Huse com o senador Alessandro, senador da saúde, para agradecer tantas emendas que ele tem destinado para Sergipe. Já foram R$ 10 milhões para o Opera Mulher, R$ 5 milhões para a reforma do Hospital Regional de Itabaiana e, agora, este microscópio cirúrgico de última geração. Ele vai permitir cirurgias mais tecnológicas, mais modernas, melhorar o resultado para os pacientes e evitar transferências. Quem ganha é a equipe médica, a técnica e, principalmente, a população sergipana”, afirmou Mitidieri.

A enfermeira Camila, gestora do bloco cirúrgico, explicou que o microscópio já está em operação e tem ampliado a qualidade dos procedimentos. “É o microscópio mais moderno do estado. Vai beneficiar um grande número de usuários, atendendo neurocirurgia, cirurgia vascular e microcirurgia. Conseguimos realizar os procedimentos com muito mais precisão e segurança. Toda a equipe está entusiasmada com essa conquista para o hospital”, destacou.

Durante a visita, Alessandro Vieira ressaltou que fortalecer o Huse é fortalecer a saúde pública de todo o estado. “Parabéns ao pessoal da saúde, ao secretário Cláudio e a toda equipe técnica. A gente sabe o quanto eles se esforçam e o quanto o Huse é importante para Sergipe e para a região. O hospital já sofreu muito com falta de estrutura, e esse equipamento é mais um passo do que queremos fazer pelo estado: defender a vida do sergipano na saúde, na segurança, na educação, com investimento e parceria. Vamos acompanhar e fazer cada vez mais”, afirmou o senador.

Principal referência em urgência e emergência do estado, o Huse atende pacientes de todas as regiões de Sergipe e de estados vizinhos. A chegada de um equipamento de alta complexidade como o microscópio Tivato 700 representa avanço tecnológico relevante, qualificando cirurgias de alta precisão e reduzindo a necessidade de transferências para outros centros.

A atuação de Alessandro Vieira na área da saúde tem se destacado pelo envio de recursos expressivos. Já são mais de R$ 400 milhões para saúde, sendo R$ 100 milhões para o Governo de Sergipe. Além disso, constantemente, Alessandro articula para modernizar unidades hospitalares, com foco em iniciativas que garantam mais qualidade de vida e atendimento digno à população sergipana.

