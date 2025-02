I Mostra Nacional de Práticas Profissionais: “A Psicologia na luta pelo cuidado em liberdade”

As melhores práticas na Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) serão premiadas. A submissão de trabalhos ocorrerá até 31 de março de 2025

O Conselho Federal de Psicologia (CFP), por meio do Centro de Referência Técnica em Psicologia e Políticas Públicas (CREPOP), lançou a I Mostra Nacional de Práticas Profissionais, com o tema “A Psicologia na luta pelo cuidado em liberdade: ontem, hoje e sempre!”.

O que é a Mostra?

É uma oportunidade inédita para que profissionais de Psicologia apresentem práticas que preservam o cuidado em liberdade, reforçando a importância da luta antimanicomial e da reforma psiquiátrica, dando ênfase ao trabalho da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS).

Como participar?

O processo será dividido em duas fases: inicialmente, teremos a etapa regional, seguida pela etapa nacional. Na primeira fase, os Conselhos Regionais de Psicologia serão encarregados de receber e selecionar as obras para a exposição nacional.

Modalidades

A Mostra contará com duas modalidades de participação:

-Relato de Experiência: Submissão de artigo descritivo com detalhamento da prática profissional;

Formulário de Inscrição:

EXCLUSIVO PARA ETAPA REGIONAL CREPOP/CRP19/SE

Submissão de Trabalho – modalidade: Relato de Experiência (submissão de artigo descritivo)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdInLuiXYC- Jv_o80lJlnUxzI8b6jLNpzm8bu4ByfCwmDthuQ/viewform?pli=1

-Manifestação artística: Seleção de obra de arte original, criada por usuários da RAPS, que reflita o tema “A Psicologia na luta pelo cuidado em liberdade: ontem, hoje, sempre!” para compor a capa da publicação oficial da I Mostra Nacional de Práticas Profissionais.

As inscrições são gratuitas e deverão ser realizadas até 17 de abril de 2025, exclusivamente por meio do formulário amplamente divulgado pelo Conselho Federal de Psicologia a ser disponibilizado em: https://forms.gle/4nSyYyCndzPh7T8fA

Fique atenta(o)

É possível iniciar a redação do seu trabalho conforme o modelo e as orientações do edital. Você deve submetê-lo por meio de um formulário específico.

O prazo final para envio dos trabalhos é 31 de março. Uma comissão avaliadora será criada para analisar as propostas enviadas, e, após essa etapa, os selecionados realizarão suas apresentações na Mostra Nacional.

Edital de Chamada Pública CFP Nº 4/2024

https://www.in.gov.br/web/dou/-/edital-de-chamada-publica-cfp-n-4/2024-596914435

Ascom CRP19