Ibraim de Valmir destaca importância das emendas parlamentares para Sergipe

O deputado Ibraim de Valmir (PV) utilizou a Tribuna da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese) nesta quarta-feira (27), para destacar a importância das emendas parlamentares no desenvolvimento de Sergipe, especialmente nas áreas de saúde e apoio social. Segundo ele, os recursos destinados pelos deputados têm feito a diferença na vida da população.

“Venho aqui hoje ressaltar e destacar a importância muito grande das nossas emendas para o Estado de Sergipe. Nós, 24 deputados, estamos destinando recursos que estão trazendo benefícios para a população. Fiz da saúde uma bandeira do meu mandato e temos conseguido avançar”, afirmou.

O parlamentar lembrou que, nesta semana, entregou um veículo à Prefeitura de Salgado, que será utilizado na atenção básica. “Esse carro terá a responsabilidade de atender pacientes que não podem ir aos postos de saúde buscar seu remédio ou realizar uma consulta. Fico muito feliz por essa entrega e sei que o prefeito Ivanido fará bom uso desse recurso, fruto de uma emenda de mais de R$ 100 mil”, ressaltou.

Ibraim de Valmir também destacou os investimentos destinados ao município de Lagarto. “Já são mais de R$ 3 milhões aplicados em insumos para os postos de saúde e no Hospital do Amor, referência no tratamento oncológico, que recebeu mais de R$ 1,3 milhão de nossas emendas. Além disso, instituições como a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), o Grupo de Assistência à Criança com Câncer (Gaac) e o asilo também têm sido contempladas. Nossas emendas estão fazendo bem para essas instituições e para o povo sergipano”, pontuou.

Convite

O deputado aproveitou ainda para convidar os colegas e a população para as festividades de Nossa Senhora da Piedade, padroeira de Lagarto, que ocorrerão entre os dias 30 de agosto e 8 de setembro. “É uma festa de fé e tradição, que fortalece o turismo religioso em nossa cidade. Deixo aqui um convite especial para o dia 8 de setembro, quando acontece a grande procissão em homenagem à nossa padroeira, que vem abençoando a nossa querida cidade”, concluiu.

Foto: Jadilson Simões

Por Débora Nepomuceno Marques