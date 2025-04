Ibrain celebra criação da Secretaria de Inclusão das Pessoas com Deficiência em Lagarto

Durante a Sessão plenária desta quarta-feira (2), o deputado Ibrain de Valmir (PV) destacou a inauguração (próximo sábado, 5) no município de Lagarto, da Secretaria Municipal de Inclusão das Pessoas com Deficiência, Acessibilidade e Direitos Humanos (Seminc), visando a garantia de direitos.

“É a primeira do estado de Sergipe e um grande avanço para o município de Lagarto, que cria essa Secretaria de Inclusão voltada para as Pessoas Com Deficiência, visando dar uma condição melhor a todas as pessoas que precisam dos cuidados por parte do poder público”, comemora.

A nova secretaria municipal funcionará à Rua Pedro Ribeiro de Souza, 157 – Centro, devendo funcionar das 8h às 14h, tendo como competência o planejamento, implantação e execução de políticas públicas voltadas às pessoas com deficiência, promovendo bem-estar e inclusão. A titular será a secretária Manoela Cassemira Dias de Souza, conhecida como Manoela da Lagartense.

Foto: Jadilson Simões

Por Aldaci de Souza