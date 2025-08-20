Ibrain de Valmir aborda avanços em Lagarto e reforça apelo por proteção em ponte da SE-170

Durante a Sessão Plenária desta quarta-feira (20), na Assembleia Legislativa de Sergipe (ALESE), o deputado estadual Ibrain de Valmir (PV) utilizou a tribuna para destacar importantes obras no município de Lagarto, bem como reforçar o apelo por maior agilidade no processo licitatório para instalação de proteções na ponte sobre o Rio Vaza-Barris, localizada na rodovia SE-170, entre os municípios de Lagarto e São Domingos.

O parlamentar iniciou seu discurso ressaltando o trabalho conjunto entre o Governo do Estado e a Prefeitura de Lagarto para promover melhorias significativas na infraestrutura urbana, sobretudo na área de saneamento básico, considerado por ele um componente fundamental da saúde pública.

“A cidade de Lagarto tem passado por uma transformação muito grande. Quando falo em saúde, falo também em saneamento básico. O nosso governador, em parceria com o prefeito Sérgio Reis, vem fazendo do município um grande canteiro de obras”, destacou Ibrain.

O deputado mencionou a assinatura da ordem de serviço para a pavimentação de 21 mil metros quadrados de calçamento em paralelepípedos na zona rural de Lagarto, especificamente no povoado Limoeiro. A ação contou com a presença do deputado federal Fábio Reis, do prefeito em exercício Washington da Mariquita e de outras lideranças locais.

“Estamos tirando o povo da lama, da poeira, da sujeira. Estamos levando dignidade e valorizando aquelas terras, que já duplicaram de valor”, acrescentou o parlamentar.

Ibrain aproveitou para agradecer ao governador Fábio Mitidieri e ao prefeito Sérgio Reis pelo empenho na realização dessas melhorias no município.

Apelo por celeridade na instalação de proteções na ponte do Vaza-Barris

Em seguida, o deputado voltou a chamar atenção para a necessidade urgente de instalar grades de proteção (guarda-corpo metálico de proteção e de concreto) na ponte sobre o Rio Vaza-Barris, na rodovia SE-170, uma demanda que, segundo ele, é feita há mais de seis anos.

O apelo foi reforçado após recentes episódios registrados no local, incluindo a tentativa de uma pessoa de pular da ponte, impedida por populares, e o encontro de um corpo na mesma área na manhã de hoje.

“Precisamos de agilidade nesse processo licitatório. Nós que somos daquela região sabemos o quanto é pesado passar por aquela ponte. A energia é muito ruim, e precisamos evitar novas tragédias”, afirmou Ibrain.

O parlamentar agradeceu ao Governo do Estado pela sinalização de providências, mas reiterou a importância da celeridade nas etapas burocráticas da obra.

Esclarecimento do deputado Adailton Martins

Durante o pronunciamento, o deputado Adailton Martins (PSD) solicitou um aparte para esclarecer a situação do processo licitatório da obra mencionada. Ele informou que, segundo o Departamento de Infraestrutura Rodoviária do Estado de Sergipe (DER-SE), o edital para a instalação de guarda-corpos metálicos e de concreto na ponte precisou ser republicado.

“A única empresa participante da licitação foi considerada inabilitada após avaliação técnica. Essa empresa ainda tentou recorrer da decisão, mas a Comissão Permanente de Licitação negou o recurso e iniciou um novo processo. A região precisa dessa obra, e entendo a preocupação de Vossa Excelência”, explicou Adailton.

Ao final de sua fala, Ibrain agradeceu ao deputado Adailton pelo esclarecimento e reiterou seu compromisso com a população de Lagarto e de toda a região Centro-Sul do estado, reafirmando que seguirá acompanhando de perto esta demanda.

Por Alessandro Santos Monteiro – Fotos: Jadilson Simões