Ibrain de Valmir aparece entre os mais lembrados em pesquisa para deputado estadual

O deputado estadual Ibrain de Valmir (PV) volta a ser destaque nas intenções de voto para as eleições de 2026. Em mais uma pesquisa de opinião pública, desta vez realizada pelo Instituto DATAFORM/ECM, o parlamentar lagartense figura entre os mais citados ela população sergipana.

Na pesquisa espontânea — quando o eleitor responde sem apresentação de nomes — Ibrain aparece em sexto lugar, com 0,42% das menções. O levantamento foi feito em todo o Estado de Sergipe entre os dias 9 e 12 de julho de 2025, ouvindo 1.200 pessoas. A margem de erro é de 2,83% e o nível de confiança é de 95%.

A presença constante de Ibrain nas pesquisas reflete o reconhecimento de um mandato comprometido com as demandas do povo de Lagarto e de todo o estado. Atuante e próximo da população, o deputado tem se consolidado como uma das principais lideranças políticas de Sergipe.

Essa não é a primeira vez que o nome de Ibrain de Valmir figura com destaque em levantamentos populares. Em março deste ano, ele também apareceu entre os mais lembrados em pesquisa realizada pelo Instituto Global Tecnologia e Pesquisa, com ampla cobertura estadual.

Histórico

Ibrain de Valmir está em seu segundo mandato de deputado estadual.

Atualmente, faz parte das comissões da Assembleia Legislativa de Constituição e Justiça e de Agricultura e Meio Ambiente.

Assessoria – Deputado estadual Ibrain de Valmir