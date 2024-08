Ibrain de Valmir comanda Convenção do Podemos em Lagarto

Bastante emocionado, o deputado Ibrain representou o seu pai e líder político Valmir Monteiro durante convenção do Podemos realizada na câmara de vereadores da cidade de Lagarto na tarde desta sexta-feira, 02.

Diante do momento delicado de saúde enfrentado pelo líder do Podemos, Valmir Monteiro, Ibrain deu o start na campanha eleitoral do partido em Lagarto.

Durante a solenidade os candidatos que irão representar participar durante o pleito do eleitoral em busca de cadeiras na câmara municipal do município de Lagarto se fizeram presentes.

Durante o seu discurso, Ibrain lembrou que iniciou a sua vida pública naquela casa e se emocionou ao lembrar da tragetória política do seu pai e do amor que tem pelo seu povo. “Hoje quero convocar vocês, que fazem parte no nosso time. Vamos usar o trabalho de Valmir Monteiro como espelho. Vamos visitar o nosso povo e conhecer às suas necessidades. Precisamos dessa força e confiança”, pontuou.

Foto assessoria