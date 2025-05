Ibrain de Valmir destaca apoio ao GACC/SE com destinação de R$ 80 mil em emendas parlamentares

Com o compromisso de fortalecer o atendimento oncológico infantil em Sergipe, o deputado estadual Ibrain de Valmir (PV) destinou R$ 80 mil em emendas parlamentares ao Grupo de Apoio à Criança com Câncer de Sergipe (GACC/SE). A iniciativa foi destacada durante palestra realizada na Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe (Alese), de autoria do próprio parlamentar.

A atividade reuniu representantes da instituição, parlamentares e servidores da Alese com o objetivo de apresentar o trabalho do GACC/SE, buscar o fortalecimento de parcerias e sensibilizar para a ampliação do apoio por meio de emendas parlamentares. Atualmente, o GACC/SE atende 132 crianças em tratamento de câncer e oferece apoio emocional a 205 famílias enlutadas.

Durante o evento, o deputado Ibrain enfatizou a importância de trazer o debate para dentro do Parlamento, tanto para discutir o envio de recursos quanto para dar visibilidade à assistência oncológica pediátrica em Sergipe.

“Ver uma instituição tão valiosa como o GACC dentro da Assembleia, prestando contas dos recursos recebidos e mostrando a grandeza do seu trabalho, reforça nosso compromisso. Destinamos R$ 80 mil em emendas e esperamos que, com o envolvimento dos demais colegas, esse valor seja multiplicado nos próximos anos. Cuidar das nossas crianças é cuidar do futuro do nosso estado”, afirmou Ibrain.

Fred Gomes, gerente de assuntos institucionais do GACC/SE, elogiou a iniciativa.“A transparência e o compromisso com as verbas públicas são fundamentais. Aqui conseguimos mostrar a dimensão do trabalho da instituição e a importância da colaboração de cada parlamentar”.

Ascom – Deputado Ibrain de Valmir (PV)