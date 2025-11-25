Ibrain de Valmir destaca atuação do deputado federal Fábio Reis em prol de Lagarto

O deputado estadual Ibrain de Valmir (PV) destacou a importante atuação do deputado federal Fábio Reis na destinação de recursos que têm impulsionado obras estruturantes em Lagarto. Durante a assinatura da Ordem de Serviço para novas pavimentações nos povoados Brejo e Moita Redonda, Ibrain ressaltou que os R$ 981 mil investidos são fruto direto do trabalho de Fábio em Brasília.

“Essas obras só estão acontecendo porque Fábio Reis tem compromisso real com Lagarto. É uma parceria que leva desenvolvimento, dignidade e qualidade de vida para quem mais precisa”, afirmou Ibrain, lembrando também que seu mandato já destinou R$ 1,5 milhão para a saúde do município.

Ascom – Deputado Estadual Ibrain de Valmir (PV)