Ibrain de Valmir destaca avanços na Maternidade e reconhece contribuição de Goretti Reis

O deputado estadual Ibrain de Valmir (PV) acompanhou, nesta quinta-feira, a inauguração da nova recepção e das áreas ampliadas e modernizadas da Maternidade Zacarias Júnior, em Lagarto. A unidade, que é referência para o município e para todo o estado, vem passando por um processo contínuo de fortalecimento estrutural e qualificação do atendimento às mães e aos recém-nascidos.

Durante a visita, Ibrain ressaltou a importância da obra para a saúde pública e destacou o impacto direto na vida das famílias lagartenses.

“É uma alegria ver a Maternidade Zacarias Júnior cada vez mais estruturada, moderna e acolhedora. Cada avanço representa mais cuidado, mais qualidade de vida e mais esperança para o nosso povo. A maternidade é patrimônio de Lagarto e orgulho para Sergipe”, afirmou o deputado.

Ibrain também destacou a atuação do diretor-presidente da unidade, Edivanilson Rodrigues, pelo compromisso com o desenvolvimento da maternidade.

“Graças à gestão competente de Edivanilson, a Maternidade Zacarias Júnior tem sido reconhecida em todo o estado pelo seu trabalho sério e pelas melhorias constantes”, disse.

O parlamentar fez ainda questão de registrar publicamente o papel da ex-deputada Goretti Reis, que teve atuação decisiva para o fortalecimento da maternidade ao longo dos seus mandatos.

“Não posso deixar de reconhecer o empenho da ex-deputada Goretti Reis, que sempre lutou por Lagarto e muito contribuiu para o crescimento da Maternidade Zacarias Júnior. Seu trabalho deixou um legado importante para a saúde das nossas famílias. Da mesma forma, o prefeito Sérgio Reis, que destinou emenda quando foi deputado”, destacou Ibrain.

Com a nova etapa de modernização entregue, a unidade reforça sua posição como uma das principais referências em saúde materno-infantil de Sergipe, integrando estrutura, humanização e cuidado especializado para atender com ainda mais qualidade a população.

Ascom – Deputado Ibrain de Valmir (PV)