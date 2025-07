Ibrain de Valmir destaca  festival da mandioca e a força dos festejos juninos em Lagarto

O deputado estadual Ibrain de Valmir (PV) subiu à tribuna da Assembleia Legislativa para destacar o Festival da Mandioca 2025. Após seis anos sem participar do evento, o parlamentar destacou a emoção de retornar e testemunhar o crescimento da festa, que hoje é referência entre os maiores festejos juninos de Sergipe.

“É uma alegria enorme voltar a viver essa festa tão especial, que tive a honra de ajudar a construir. Consolidamos o São João e o São Pedro de Lagarto como grandes marcos da cultura do nosso estado. Ver o sorriso do povo, a praça lotada, a economia girando, os comerciantes vendendo bem, isso mostra o quanto é importante valorizar nossas tradições. Parabenizo o prefeito Sérgio Reis e todos que fazem a gestão municipal”, afirmou Ibrain.

O deputado também ressaltou a importância do investimento contínuo na cultura popular como ferramenta de inclusão social, geração de renda e valorização da identidade sergipana. “Eventos como esse movimentam o turismo, aquecem o comércio e fortalecem o sentimento de pertencimento do nosso povo. É gratificante ver Lagarto vibrando com essa energia”, concluiu.

Ascom – Deputado Estadual Ibrain de Valmir (PV)