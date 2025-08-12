Deputado Ibrain de Valmir destaca investimentos do “Minha Casa, Minha Vida” em Lagarto

Na Sessão Plenária desta terça-feira (12), o deputado estadual Ibrain de Valmir ressaltou a relevância do programa habitacional “Minha Casa, Minha Vida” para Sergipe, com destaque especial para os investimentos que serão aplicados no município de Lagarto.

O parlamentar destacou que serão construídas 528 unidades habitacionais na cidade, em um investimento superior a R$ 81 milhões. A iniciativa, segundo ele, representa um passo importante para a redução do déficit habitacional e para a melhoria da qualidade de vida da população lagartense.

“Essa ação não se resume apenas à entrega de moradias. Ela movimenta a economia, gera empregos e fortalece a renda local. É desenvolvimento social e econômico acontecendo ao mesmo tempo”, afirmou Ibrain.

O deputado destacou a importância da união entre os governos federal, estadual e municipal para viabilizar o projeto, informando que a Prefeitura de Lagarto está investindo R$ 2,5 milhões como contrapartida, reforçando o compromisso conjunto em atender às famílias que aguardam pela casa própria.

“O ‘Minha Casa, Minha Vida’ é um marco na política habitacional do Brasil. É um programa que transforma realidades, atende famílias de baixa renda e realiza o sonho da moradia digna. O prefeito Sérgio está de parabéns por trabalhar por essa parceria”, concluiu.

Ascom – Deputado Estadual Ibrain de Valmir (PV)