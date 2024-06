IBRAIN DE VALMIR DIRECIONA QUASE 800 MIL PARA COMPRA DE UTI MÓVEL PARA O HOSPITAL DO AMOR, EM LAGARTO

Bastante voltado para a assistência do seu povo, o deputado estadual Ibrain de Valmir (PV) direcionou, através de emendas parlamentares da Assembleia Legislativa de Sergipe, o valor de R$ 760 mil reais para a compra de uma ambulância de grande porte com UTI móvel e insumos hospitalares para o Hospital do Amor, localizado na cidade de Lagarto.

Hospital do Câncer de Barretos, agora denominado de Hospital do Amor, é a maior instituição oncológica do país contando com unidades espalhadas pelas regiões Centro-Oeste, Nordeste e Norte, sendo três hospitais em Barretos, Jales e Porto Velho, Rondônia. Hoje, a esse trabalho cresceu com a chegada do HA localizado na cidade de Lagarto. Essa estrutura irá atender toda a população sergipana e de estados vizinhos, dando tratamento dígno para todos.

Segundo Ibrain de Valmir, o investimento das suas emendas está sempre voltado para o povo sergipano. “Dessa vez não foi diferente. A chegada de mais uma ambulância com UTI móvel para o Hospital do Amor somará forças na luta de muitas pessoas contra o câncer”, pontua.

Fonte e foto assessoria