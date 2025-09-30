Ibrain de Valmir explica episódio envolvendo guardas municipais de Lagarto

Na Sessão Plenária desta terça-feira (30), na Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), o deputado Ibrain de Valmir (PV) destacou um episódio envolvendo a Guarda Municipal de Lagarto, quando houve uma vítima fatal.

“Ocorreu um fato lamentável na nossa cidade de Lagarto e eu quero aqui falar sobre o preparo da nossa Guarda Municipal. Ao abordar um indivíduo, ele tentou tomar as armas dos guardas municipais; foi feito o controle através de armas não letais, mas infelizmente o indivíduo tentou contra a vida dos guardas que tiveram de usar armas letais para se proteger”, relata.

Ibrain acrescentou que tratava-se de um homem perigoso. “Esse indivíduo já vinha sendo procurado e já tinha homicídio nas costas. Quero deixar o meu apoio à Guarda Municipal de Lagarto e acabar com rumores de que os guardas foram afastados. Eles apenas estão fazendo serviços internos para que tudo seja apurado no rigor da lei”, observa.

Foto: Jadilson Simões

Por Aldaci de Souza