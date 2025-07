”Ibrain de Valmir tem 100% de meu apoio”, diz prefeito de Lagarto, Sérgio Reis

O prefeito de Lagarto, Sérgio Reis, reafirmou seu apoio à reeleição do deputado estadual Ibrain de Valmir. Durante entrevista concedida à Juventude FM, Sérgio destacou a importância da lealdade política, do reconhecimento e do compromisso com quem ajudou a construir sua trajetória.

“Ibrain tem 100% de meu apoio. Já disse a todo mundo, publicamente: a ele, à família, no rádio, em grupos, aos nossos liderados — nosso deputado estadual é Ibrain”, afirmou o prefeito, ao ser questionado sobre as eleições de 2026.

Sobre a disputa proporcional, Sérgio foi direto ao reforçar que o único nome apoiado por seu agrupamento político em Lagarto será o de Ibrain de Valmir. “Quem quiser o bem de Lagarto, quem quiser estar dentro do nosso projeto, só tem um candidato a deputado estadual: Ibrain. Não existe acender uma vela pra Deus e outra pro diabo. Dentro do nosso grupo, do nosso agrupamento, não podemos permitir que haja distorção”, frisou.

Ainda segundo ele, a coerência e a palavra empenhada seguem como marcas do seu posicionamento político. “Eu não posso obrigar ninguém a votar em ninguém. Mas eu, como líder do nosso grupo, tenho dito isso publicamente. Tudo que eu tenho é a palavra. Deus me deu generosidade e o senso de cumprir os nossos compromissos. Sou grato à família Monteiro pela força que me deu pra chegar onde cheguei. Essa parceria vai nos permitir continuar trabalhando pelos interesses de Lagarto.

Histórico

Ibrain de Valmir está em seu segundo mandato de deputado estadual.

Atualmente, faz parte das comissões da Assembleia Legislativa de Constituição e Justiça e de Agricultura e Meio Ambiente.

