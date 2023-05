Ibrain destaca tecnologia que beneficia os produtores da agricultura familiar

Na manhã desta quarta-feira (24), o deputado estadual Ibrain de Valmir (PV), destacou visita feita ao estado de Alagoas, onde conheceu uma tecnologia que capta, armazena e reaproveita a água da chuva. Conhecida como barragem subterrânea, ela beneficia os produtores da agricultura familiar.

“Semana passada estivemos no estado de Alagoas, onde fomos atrás e vimos de perto uma tecnologia interessante, a instalação dela em Sergipe, vai trazer benefícios para os produtores que fazem parte da agricultura familiar, que na verdade é quem movimenta o comércio dentro do Brasil. Estou falando de água para o povo, tecnologia conhecida como barragem subterrânea, que se trata de captação, armazenamento e reaproveitamento da água da chuva. Essa é uma tecnologia indiana, que chegou em Alagoas há 15 anos atrás, e hoje ela graças ao Senhor Dedé, de 75 anos de idade, se espalhou para a Alemanha, Argentina e vários países, que implantou mais de 30 barragens subterrâneas dentro de Alagoas e nós estamos trazendo para apresentar ao Governo do Estado de Sergipe”, ressaltou o deputado.

Foto: Jadilson Simões

Por Paulo Santos