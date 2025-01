Deputado Ibrain direciona emendas para reforma da sede do Instituto Valmir Monteiro

Foi pensando em oferecer cursos de qualificação e atendimentos médicos básicos, que o deputado estadual Ibrain de Valmir (PV) direcionou parte das suas emendas impositivas na Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese) para uma grande reforma no prédio onde funcionava a antiga maternidade Monsenhor Dalto, localizada na cidade de Lagarto. As novas instalações receberam um novo serviço com a chegada do Instituto Valmir Monteiro, que será a grande referência do legado deixado pelo ex-prefeito, que era o cuidado com as pessoas.

Mesmo não estando mais entre nós, Valmir deixou uma marca muito forte no seu trabalho político, ele sempre se preocupou com os menos favorecidos. Desta forma, o instituto que leva o seu nome vai dar continuidade ao desejo de toda a sua vida, que era simplesmente cuidar das pessoas. Entre os serviços ofertados estarão o atendimento médico, com especialidade em Pediatria, Clínica geral e Optometria; além dos cursos profissionalizantes que já foram iniciados de agricultura orgânica e atendente de lanchonete.

Segundo Ibrain de Valmir, o instituto existe para continuar o trabalho do seu pai. “Meu pai amava o seu povo. Hoje criamos isso aqui para continuar com tudo o que ele fez e para não deixar que o seu nome seja esquecido pelas pessoas a quem dedicou a sua vida”, finaliza.

AGENDAMENTOS

Os interessados pelos atendimentos médicos ou desejam buscar maiores informações para os próximos cursos deverão se dirigir à sede do Instituto Valmir Monteiro, que está localizado na Avenida Coronel Francisco Garcez, 63, Lagarto.

Texto e foto assessoria