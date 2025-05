Deputado Ibrain é recebido pela Secretária Daniele e apio às políticas públicas para mulheres

O deputado estadual Ibrain de Valmir (PV) foi recebido nesta quinta-feira, dia 8, pela secretária de Estado da Mulher, Danielle Garcia, em uma reunião que reforçou o compromisso com o fortalecimento das políticas públicas voltadas às mulheres em Sergipe.

Durante o encontro, o deputado destacou a importância de ampliar o apoio às ações da Secretaria da Mulher e colocou seu mandato à disposição para contribuir com emendas parlamentares que possam viabilizar projetos e iniciativas que promovam a igualdade de gênero, o enfrentamento à violência e o empoderamento feminino.

“A luta das mulheres por mais espaço, respeito e dignidade precisa do apoio de todos nós. Estou aqui para reafirmar meu compromisso com políticas públicas para as mulheres e com o excelente trabalho que a secretária Daniele Garcia vem desenvolvendo à frente da pasta”, declarou.

A secretária agradeceu a visita e ressaltou a relevância da parceria com o Legislativo. “A presença do deputado Ibrain demonstra sensibilidade e responsabilidade com as pautas das mulheres sergipanas. O apoio por meio de emendas será essencial para ampliar nossas ações em todo o estado”, afirmou Danielle Garcia.

