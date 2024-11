Ibrain faz indicação visando Proteção de profissionais que trabalham sob o Sol

O Deputado Ibrain de Valmir (PV) protocolou na Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese) a Indicação Nº 189/2024, ao Governo do Estado, através da Secretaria Estadual de Saúde (SES), onde solicita a viabilização de ações de orientação, prevenção e combate às doenças associadas à exposição solar dos trabalhadores rurais, pescadores e agricultores no Estado de Sergipe.

Com o tema ‘Saúde e proteção para quem trabalha sob o sol’, a indicação visa oferecer os cuidados básicos para os trabalhadores que executam as suas funções expostos aos raios solares. A exposição solar excessiva é o principal fator de risco para o câncer de pele. No Brasil, o câncer de pele não melanoma é o tumor mais frequente em ambos os sexos.

Segundo o deputado Ibrain de Valmir, o cuidado na exposição ao sol é algo básico para o trabalhador que se expõe ao sol. “Fizemos essa indicação ao governador Fábio Mitidieri, que é um homem bastante sensível ás causas do nosso povo. Existe uma necessidade básica para cuidarmos da saúde da pele desses trabalhadores. O câncer de pele é um mal que vem crescendo de forma significativa. Por isso necessitamos de uma atenção especial”, finaliza.

Fonte e foto assessoria