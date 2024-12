Ibrain protocola indicação que propõe capacitação de mamães de crianças com TEA

Foi com o objetivo de oferecer suporte e ferramentas para melhorar o cuidado e a qualidade de vida das famílias com crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA), que o deputado estadual Ibrain de Valmir (PV) protocolou na Assembleia Legislativa de Sergipe(Alese), a indicação N º 74/2024 que solicita ao Governo do Estado, através das Secretarias de Saúde e Assistência Social, estudos para implementar uma equipe multidisciplinar especializada para capacitar as mamães dessas crianças especiais.

Às crianças que possuem o TEA necessitam de uma atenção mais direcionada e especial, pois a criança possui algumas limitações. Este que é um transtorno neurológico caracterizado por comprometimento da interação social, comunicação verbal e não verbal e comportamento restrito e repetitivo. Os sinais geralmente desenvolvem-se gradualmente, mas algumas crianças autistas alcançam o marco de desenvolvimento em um ritmo normal e depois regridem. Por esta razão, os papais precisam aprender a lidar com as adversidades do transtorno.

ndo o deputado Ibrain, o governo precisa oferecer uma atenção especial para essas famílias. “Na qualidade de pai sinto na pele às dificuldades de cuidar e de educar uma criança. Imagine o quanto essa dificuldade cresce qdo se trata de uma criança especial? Por isso, precisamos cuidar das crianças e daqueles que cuidam desses pequenos”, finaliza.

