Ibrain volta a pedir equipamento de proteção em ponte do Vaza Barris

Na Tribuna da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe (Alese), nesta quarta-feira (5), o deputado Ibrain de Valmir (PV) voltou a pedir que o Governo do Estado realize a colocação de equipamentos de proteção e medidas de proteção na ponte do rio Vaza Barris, entre São Domingos e Lagarto, a fim de evitar que suicídios aconteçam.

Na oportunidade, o parlamentar já presenciou um homem tentando tirar a própria vida no local e, felizmente, o suicídio foi evitado. Para que este tipo de ação não aconteça novamente, Ibrain sugeriu as grades de proteção à exemplo do que acontece no município de Russas, no Ceará.

“Pedimos ao Governo do Estado que olhe para aquele local que já seifou inúmeras vidas em Sergipe. Já mostramos como fazer. A colocação de placas, estruturas e telas de proteção já salvou vidas em outros estados. Vamos dar uma segunda chance à vida dessas pessoas que passam por um momento difícil”, enfatizou.

O deputado Marcos Oliveira (PL) também compartilhou da mesma opinião. “Finalizamos o ano passado falando sobre a situação desta ponte e abrimos este ano também falando sobre o assunto. São casos de pessoas que querem tirar suas vidas e usam a ponte como instrumento. O Governo precisa acelerar, pedimos respostas para que a obra esteja realmente andando”, ressaltou.

Fotos: Jadilson Simões/Agência de Notícias Alese

Por Junior Matos