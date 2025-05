IEGM: prazo improrrogável para preenchimento dos questionários termina dia 30

Termina no dia 30 de maio o prazo para o preenchimento dos questionários eletrônicos do Índice de Efetividade da Gestão Municipal (IEGM) – ciclo 2025 (Ano Base 2024). Os questionários, disponíveis no site irb.inspectapp.com.br, devem ser acessados através do sistema SAGRES, exclusivamente com a senha de acesso do Chefe do Poder Executivo Municipal.

Segundo apuração realizada no sistema de coleta do IEGM, cerca de 90% dos municípios sergipanos ainda não concluíram o preenchimento dos questionários – índice preocupante tendo em vista a aproximação do final do prazo, que é improrrogável.

De acordo com Marcos Rocha, Auditor de Controle Externo I do TCE/SE, o preenchimento dos questionários é obrigatório e o não cumprimento pode gerar sanções administrativas.

“Conforme estabelecido no ato deliberativo do próprio Tribunal, aqueles municípios que não preencherem o questionário ou preencherem de forma incompleta, deixando questões, serão considerados como não respondidos, e esse questionário é de caráter obrigatório. Então, se não entregarem, eles podem sofrer sanções administrativas pelo Tribunal”, afirma.

Marcos Rocha alerta ainda para que os municípios não deixem para preencher os questionários na última semana, devido ao risco de possíveis intercorrências sistêmicas ou eventuais dúvidas.

Mais informações podem ser obtidas através do e-mail: iegm@tce.se.gov.br.

O IEGM

O IEGM avalia a qualidade da gestão pública na atuação em sete áreas estratégicas: Educação, Saúde, Planejamento, Gestão Fiscal, Meio Ambiente, Cidades Protegidas e Governança em Tecnologia da Informação. A partir dele é possível que os gestores façam uma autoavaliação para a melhoria contínua dos serviços públicos oferecidos à sociedade.

