IFS vai ofertar 400 vagas em curso voltado aos alunos do 9º ano da rede pública

Muitos jovens que cursam o ensino fundamental em escolas públicas almejam uma vaga no Instituto Federal de Sergipe (IFS). No entanto, as dificuldades de acesso e adaptação ao Ensino Médio Integrado acabam afastando muitos desse sonho. Para mudar esse cenário, o Governo Federal lançou o programa PartiuIF, uma iniciativa que visa preparar estudantes para ingressarem e permanecerem nos cursos oferecidos pela Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica.

O programa ofertará 400 vagas em 10 turmas distribuídas por todos os campi do IFS. Podem se inscrever alunos do 9º ano, do ensino fundamental, vindos de escolas públicas, especialmente aqueles de baixa renda, autodeclarados pretos, pardos, indígenas, quilombolas ou pessoas com deficiência. A proposta do curso é alinhar os conteúdos ao que já é aprendido no 9º ano, com foco em Língua Portuguesa, Matemática e Ciências da Natureza.

Com uma carga horária de 320 horas, o curso terá duração de oito meses, começando em abril de 2025. As aulas presenciais serão complementadas por atividades suplementares, com o objetivo de facilitar a adaptação dos alunos ao ensino médio integrado. Além disso, o programa prevê o pagamento de uma ajuda de custo mensal de R$ 200 para cobrir despesas como transporte e alimentação, promovendo a permanência dos estudantes até a conclusão do curso.

Os interessados em participar do programa serão selecionados por sorteio. Também haverá a abertura de vagas para profissionais e monitores do próprio IFS, que atuarão na implementação das atividades do PartiuIF.

Fonte: IFS