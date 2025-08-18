IGUÁ SERGIPE ANUNCIA CERCA DE R$ 100 MILHÕES EM INVESTIMENTOS NO PLANO VERÃO, NO  INTERIOR DO ESTADO

A Iguá Sergipe anunciou nesta segunda-feira, 18, o Plano Verão 2025/2026, que prevê aproximadamente R$ 100 milhões em investimentos nos próximos seis meses. O objetivo é reforçar o sistema de abastecimento de água em todo o estado, especialmente durante o verão, período mais crítico do ano em relação ao consumo e à oferta de água.

Com foco no enfrentamento dos desafios históricos do Sertão e do Agreste sergipano, onde os efeitos da estiagem são mais severos, a concessionária vai executar mais de 20 obras que envolvem manutenção de adutoras, ampliação de reservatórios, instalação de novas Estações de Tratamento de Água (ETAs) e melhorias na distribuição. No total, mais de 640 mil pessoas em 30 municípios serão diretamente beneficiadas.

“Planejar com antecedência é essencial para garantir mais segurança hídrica durante o verão. Este pacote de obras é parte do nosso compromisso com a melhoria contínua dos serviços e com a qualidade de vida da população sergipana”, afirma o diretor-geral da Iguá Sergipe, Fernando Vieira.

As ações do Plano Verão fazem parte de uma estratégia ampla da Iguá Sergipe para modernizar o sistema de saneamento básico no estado, com foco em segurança hídrica, eficiência operacional e sustentabilidade.

“Este é um movimento estratégico e necessário para minimizar os impactos do verão sobre o abastecimento, principalmente nas regiões mais vulneráveis. A antecipação e o planejamento são fundamentais para garantir água para os sergipanos nos momentos mais críticos do ano”, conclui Fernando Vieira.

Sertão e Agreste: obras estruturantes para maior regularidade

As regiões que mais sofrem com a escassez hídrica receberão intervenções robustas nos sistemas adutores Sertaneja, Alto Sertão e Semiárido, com a substituição de ventosas, instalação de válvulas redutoras de pressão e recuperação de 61 reservatórios. Essa ação beneficia diretamente cerca de 199 mil pessoas em 22 cidades, como Poço Redondo, Porto da Folha, Carira, Frei Paulo, Nossa Senhora da Glória, Nossa Senhora de Lourdes, Pedra Mole, Canhoba, entre outras.

Também estão previstas ampliações nos centros de reservação de Frei Paulo, Porto da Folha, Nossa Senhora de Aparecida, Santana do São Francisco, Itabi, Amparo do São Francisco, Muribeca, Telha e Canhoba. As medidas visam reduzir a intermitência no abastecimento.

Centro-Sul e Sul: reforço em ETAs e distribuição

O plano contempla ainda a implantação de duas novas Estações de Tratamento de Água modulares – uma em Estância (bairro Cidade Nova) e outra em Siriri – aumentando a eficiência do sistema.

No Sul do estado, destaque para a interligação da ETA Imbé à Adutora de Itabaianinha e Tomar do Geru, beneficiando mais de 31 mil pessoas em diversos povoados. A obra depende da conclusão da Barragem do Guararema, sob responsabilidade da DESO.

Além disso, será realizada a duplicação de 5 km da Adutora Cajaíba, no trecho entre Campo do Brito e São Domingos, beneficiando cinco localidades.

Região Metropolitana e cidades-polo: foco na setorização e combate a perdas

Na região metropolitana de Aracaju e em cidades de médio porte, a Iguá atuará na modernização da rede de distribuição de água, com a instalação de sistemas de bombeamentos, válvulas redutoras de pressão, macromedidores e combate a ligações clandestinas.

Entre as cidades contempladas estão:

Nossa Senhora do Socorro (região da Grande Taiçoca) – aproximadamente 118 mil habitantes beneficiadas

Itabaiana – mais de 81mil habitantes

Lagarto – cerca de 48 mil habitantes

Tobias Barreto – mais de 35 mil pessoas

Canindé de São Francisco – cerca de 15 mil pessoas

Em Itabaiana, além da setorização, será implantado um novo reservatório com 400m³ de capacidade, ampliando o centro de reservação da cidade e beneficiando mais de 40 mil habitantes.

Nossa Senhora do Socorro

A Iguá Sergipe deu início a uma das maiores obras de esgotamento sanitário do município de Nossa Senhora do Socorro, contemplando as regiões dos bairros dos bairros Guajará e Santa Inês. Serão implantadas 36 km de rede coletora e quatro estações elevatórias, beneficiando cerca de 20 mil famílias. Com investimento de R$ 51 milhões, o projeto deve coletar e tratar até 5 milhões de litros de esgoto por dia, promovendo avanços na saúde pública e na preservação ambiental. Atualmente, as obras encontram-se na fase de levantamento topográfico e sondagem.

Sobre a Iguá Sergipe: Com a concessão parcial para a prestação de serviços de saneamento básico à população sergipana, a Iguá Sergipe é responsável pelo abastecimento de água e esgotamento em Sergipe. Com o início da operação plena, em maio de 2025, a companhia inicia investimentos em saneamento básico na região, beneficiando mais de 2 milhões de pessoas ao longo dos 35 anos do contrato. Alinhada ao Marco Legal do Saneamento, que estabelece a meta de universalizar o acesso à água potável e ao esgotamento sanitário no Brasil até 2033, a Iguá Sergipe promove mais saúde, qualidade de vida e desenvolvimento sustentável no estado.

Sobre a Iguá Saneamento: A Iguá Saneamento é uma das maiores empresas do setor de saneamento no Brasil, com operações em 121 municípios de seis estados: Alagoas, Mato Grosso, Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo e Sergipe. A empresa presta serviços de saneamento básico que beneficiarão aproximadamente 6 milhões de pessoas nas áreas atendidas, por meio de concessões e parcerias público-privadas. A companhia é signatária do Pacto Global da ONU e atua nos Movimentos 2030, com foco na segurança hídrica, redução de emissões de CO₂ e aumento da diversidade na liderança. Em 2024, foi eleita pela oitava vez consecutiva como excelente empresa para se trabalhar pela consultoria Great Place to Work (GPTW). Saiba mais em www.igua.com.br.

Texto e foto Iguá Sergipe