Iguá Sergipe inicia obra entre as cidades de Lagarto e Riachão do Dantas

A Iguá Sergipe deu início nesta quarta-feira, 19/03, a mais uma obra emergencial de abastecimento de água entre o povoado Tanque Novo, em Riachão do Dantas e Lagarto.

O projeto tem como objetivo implantar uma tubulação de 25 km entre os dois municípios, beneficiando mais de 20 mil habitantes após a conclusão.

Durante a fase de operação assistida, a Iguá Sergipe inicia sua terceira obra, que se soma ao cronograma de obras emergenciais para o interior do estado, como as já iniciadas em Poço Redondo, em 17/02, e Porto da Folha , em 18/03. Além dessas obras, a companhia iniciará ainda neste mês de março a execução do projeto entre Itabaiana e Moita Bonita.

Todas as obras têm previsão de finalização para o segundo semestre de 2025, e promoverão a melhoria do sistema de abastecimento dessas regiões, além de mais qualidade de vida para cerca de 70 mil sergipanos.

De acordo com o diretor-geral da Iguá Sergipe, Fernando Vieira, essa é uma obra esperada pela população lagartense e de Riachão do Dantas. “Com essa obra, a Iguá Sergipe trará soluções no abastecimento com a implantação de uma tubulação de 25 km, beneficiando a população destes dois municípios. Ao anteciparmos a execução desses projetos, promoveremos a melhoria na qualidade de vida dos sergipanos que vivem no centro-sul do estado de Sergipe”, destacou.

Na ocasião, o governador destacou a importância do projeto para solucionar a escassez hídrica na região e ressaltou o esforço conjunto do governo, da Iguá e da Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) para antecipar melhorias. “Com certeza, é uma obra relevante no combate à falta d’água, e agora, com a chegada da Iguá e em parceria com a Deso, a gente começa a resolver esse problema. Essa obra representa um investimento de R$ 8 milhões da Iguá e R$ 3 milhões da Deso, beneficiando diretamente cerca de 20 mil pessoas”, considerou Fábio Mitidieri.

Sensibilização Social

Como parte de seu compromisso com as comunidades locais, através do Programa de Sensibilização Social da Iguá, houve visitas do time de Responsabilidade Social da Iguá Sergipe aos moradores das regiões impactadas com as obras na última segunda-feira, 17/03. Esta prática visa informar sobre a execução do projeto, assim como sanar possíveis dúvidas.

Iguá Sergipe

Com a concessão parcial para a prestação de serviços de saneamento básico à população sergipana, a Iguá Sergipe será responsável pela distribuição de água, coleta e tratamento de esgoto em 74 dos 75 municípios do estado. Com o início da operação plena no primeiro semestre de 2025, a companhia iniciará investimentos em saneamento na região, beneficiando mais de 2 milhões de pessoas ao longo dos 35 anos do contrato. Alinhada ao Marco Legal do Saneamento, que estabelece a meta de universalizar o acesso à água potável e ao esgotamento sanitário no Brasil até 2033, a Iguá Sergipe promoverá mais qualidade de vida e desenvolvimento sustentável no estado.

Sobre a Iguá Saneamento

A Iguá Saneamento é uma das maiores empresas do setor de saneamento no Brasil, com operações em 121 municípios de seis estados: Alagoas, Mato Grosso, Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo e Sergipe. A empresa presta serviços de saneamento básico que beneficiarão aproximadamente 6 milhões de pessoas nas áreas atendidas, por meio de concessões e parcerias público-privadas. A companhia é signatária do Pacto Global da ONU e atua nos Movimentos 2030, com foco na segurança hídrica, redução de emissões de CO₂ e aumento da diversidade na liderança. Em 2024, foi eleita pela oitava vez consecutiva como excelente empresa para se trabalhar pela consultoria Great Place to Work (GPTW). Saiba mais em www.igua.com.br

Texto e foto VIP Conecta