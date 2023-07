II Fórum de Autogestão e Autodefensoria destaca a luta pela autonomia e inclusão no estado de Sergipe

A Federação das Apaes do Estado de Sergipe (FEAPAES/SE) realizou com grande sucesso o II Fórum de Autogestão e Autodefensoria na sede da Grande Loja Maçônica do estado de Sergipe. O evento contou com a participação de representantes da FEAPAES/SE, presidentes de unidades Apaes de várias cidades, coordenadores da FEAPAES/SE de diversas áreas, além de candidatos ao posto de Autodefensor.

O tema central do fórum, “Autonomia e Inclusão: Direito da Pessoa com Deficiência”, foi explorado profundamente pelos palestrantes Antônio Luiz dos Santos e Matheus Souza Kell. Luiz, uma pessoa com deficiência e Presidente do Conselho Estadual das Pessoas com Deficiência e Altas Habilidades em Sergipe (CONSER), ressaltou a importância da autonomia e inclusão. “Esses não são apenas direitos, mas sim fundamentos para uma sociedade justa e equitativa. Este fórum é um passo crucial para garantir que esses direitos sejam reconhecidos e respeitados”, afirmou.

Por outro lado, Matheus Souza Kell, coordenador de defesa de direitos e mobilização social da Feapaes/SE e procurador da Apae da Barra dos Coqueiros, trouxe uma perspectiva jurídica ao debate. Ele destacou a Lei Brasileira de Inclusão (LBI), sublinhando a importância da autonomia e do reconhecimento das pessoas com deficiências como indivíduos plenos de direitos. Matheus afirmou: “A Lei Brasileira de Inclusão é uma ferramenta poderosa para garantir a autonomia e o reconhecimento legal das pessoas com deficiência. Este fórum ajuda a colocar essas questões em destaque e a mobilizar esforços para a efetiva implementação desses direitos.”

Carlos Mariz, Diretor de Relações Internacionais e representante da APAE Brasil, enfatizou a importância do evento. “A realização deste fórum é uma demonstração clara de nosso compromisso em incentivar a autonomia e a participação ativa das pessoas com deficiência na sociedade. É um marco na busca pela inclusão e direitos”.

A presidente da FEAPAES/SE, Mônica Carmélia Marinho de Souza, expressou seu contentamento com o evento e o impacto que ele terá. “Estou extremamente orgulhosa do sucesso deste fórum. Ele ressalta nossa missão de proporcionar oportunidades e promover a autonomia das pessoas com deficiência. Estou ansiosa para ver como as decisões tomadas aqui vão impactar positivamente as vidas dessas pessoas”, afirmou a presidente.

Ilenói Costa Campos, Coordenadora de Autogestão e Autodefensoria da FEAPAES/SE, também ressaltou a importância do evento. “O Fórum de Autogestão e Autodefensoria é uma plataforma vital para a discussão de questões relevantes para pessoas com deficiência. Os candidatos a Autodefensor que se apresentaram hoje representam a voz daqueles que buscam uma sociedade mais inclusiva”, disse Campos.

Durante o fórum, foi realizada a eleição dos Autodefensores para o triênio 2023/2025. Fábio do Nascimento Conceição da Apae de Aracaju e Maria Aparecida Santos Ramos da Apae de Itabaiana foram eleitos titulares, enquanto Miguel Tavares Santana da Apae Itabaiana e Cristiane Ferreira Santos da Apae Aracaju foram eleitos suplentes.

O fórum reafirmou o compromisso da FEAPAES/SE com a promoção da autonomia e dos direitos das pessoas com deficiência intelectual e múltipla, e a rede Apae espera continuar a realizar eventos significativos como este no futuro.

Foto assessoria

Por Marcelo Carvalho