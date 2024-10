IIWSG emite mais de 67 mil CINs para assegurar documento com foto nas Eleições 2024

Para garantir que o cidadão sergipano esteja com o documento oficial com foto para as Eleições 2024, o Instituto de Identificação Papiloscopista Wendel da Silva Gonzaga (IIWSG) elaborou um planejamento com remanejamento de equipes e esforço concentrado na emissão da Carteira Nacional de Identidade (CIN). Nos últimos 30 dias, foram emitidas mais de 67 mil CINs em Sergipe, assegurando o direito ao voto em todo o território sergipano, mediante apresentação de documento de identificação.

De acordo com o diretor do IIWSG, Jenilson Gomes, o processo de emissão da CIN envolve diversas etapas que abrangem análises de cadastros, prontuários e validações junto à Receita Federal e do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP). Diante desse conjunto de etapas, o Instituto de Identificação delimitou uma logística para potencializar o processo de entrega de CINs sem comprometer os procedimentos do Instituto.

“Com o remanejamento de nossas equipes, nos últimos 30 dias foi possível garantir a emissão das quase 67 mil carteiras nacionais de identidade, que já foram distribuídas nas nossas 71 unidades de atendimento”. enfatizou. Jenilson ressaltou ainda que o esforço concentrado nas etapas que envolvem o atendimento e a entrega da CIN obteve resultado satisfatório para garantir o acesso a documento de identificação em Sergipe.

O diretor detalhou que o esforço concentrado nos processos relativos à CIN englobou a distribuição de servidores em áreas essenciais para a produção da Carteira de Identidade Nacional. “Já existe equipe fixa, mas ela foi reforçada com servidores de outros setores. Também estendemos os horários de trabalho para garantir que todo o documento que estivesse na fila pudesse ser impresso e entregue em tempo hábil”, ressaltou.

Além do remanejamento destinado à CIN dentro do próprio Instituto, houve o apoio da Diretoria de Tecnologia da Informação (DTI) da SSP. “Graças a o esforço da DTI, trabalhando em conjunto conosco e com a empresa que fornece a tecnologia, foi possível garantir que esses documentos fossem processados e posteriormente impressos e distribuídos”, disse Jenilson.

O esforço concentrado nos processos que envolvem o atendimento, a produção e a entrega da CIN atende a uma demanda popular, já que a carteira de identidade é o documento com foto mais utilizado nas eleições. “Tivemos a demonstração da satisfação do cidadão, que normalmente espera o documento em até 30 dias, mas recebeu a CIN em menos de 100 horas do atendimento até a entrega em nossos postos”, finalizou o diretor do Instituto de Identificação.

