Ilé Àṣẹ Òpó Oṣogunlade celebra 25 anos com programação cultural e educativa em São Cristóvão

Ilé Àṣẹ Òpó Oṣogunlade celebra 25 anos com programação cultural e educativa em São Cristóvãoerreiro fundado por Bàbálasè Ògún Tòórikpe se consolida como referência de tradição, resistência e valorização da cultura afro-brasileira

O terreiro Ilé Àṣẹ Òpó Oṣogunlade, denominado Centro de Promoção de Desenvolvimento Sustentável Oṣogunlade, completa 25 anos de fundação em 29 de julho deste ano. Localizado no povoado Caípe Velho, em São Cristóvão, o terreiro é liderado por seu fundador, o sacerdote Bàbálasè Ògún Tòórikpe, Reginaldo Daniel Flores, mestre em Dança pela UFBA e professor aposentado do Instituto Federal de Sergipe.

Para celebrar a importância dessa trajetória, será realizada uma ampla programação de atividades culturais e educativas, destacando a valorização da tradição e da cultura afro-brasileira, bem como o enfrentamento à intolerância religiosa, ainda tão presente em nossa sociedade. As ações fazem parte da comemoração dos 25 anos do terreiro, e contam com o financiamento do edital nº 03/2025 PNAB/FUNCAP “Edital para ações continuadas de pontos de cultura”.

O Oṣogunlade possui um histórico de valorização da cultura, da arte e da educação, promovendo, ao longo dos anos, ações dentro e fora do terreiro, com foco no diálogo e no fortalecimento de sua comunidade.

Desde 2011, somos Ponto de Cultura, intitulado “Axé Ô”, que vem desenvolvendo diversas ações com a população são-cristovense, como a feira de saúde “São Cristóvão Saúde e Vida” (2018), a Feira Cultural Se Bu Ire (2019), que já teve várias edições, e o Projeto Ara Dudu, voltado para escolas do município. Este último é desenvolvido em parceria com a prefeitura, com o objetivo de fortalecer a implementação da Lei 10.639, que trata do ensino da história e cultura africana e afro-brasileira nas instituições escolares.

Ao longo deste ano, serão promovidas diversas atividades, como cineclube, oficina de toques e cânticos Jeje, o III Ciclo de Seminários Temáticos e mais uma edição da Feira Se Bu Ire. A primeira exibição do cineclube ocorrerá no dia 1º de agosto, no Ilé Àṣẹ Òpó Oṣogunlade, no povoado Caípe Velho.

Mais informações sobre a programação serão divulgadas nos canais de comunicação do terreiro.

Sobre o Ilé Àṣẹ Òpó Oṣogunlade

Localizado no povoado Caípe Velho, em São Cristóvão (SE), o terreiro Ilé Àṣẹ Òpó Oṣogunlade foi fundado pelo sacerdote Babalaṣe Ògún Tóorikpe, Reginaldo Daniel Flores. Sua origem remonta à Ilha de Itaparica, na Bahia, berço da tradição Egungun no Brasil. Babalaṣe Reginaldo é filho de santo de Mãe Stella de Oxóssi (Ode Kayodê), do Ilê Àṣẹ Opô Afonjá — tradicional terreiro de candomblé localizado em Salvador (BA), reconhecido como patrimônio imaterial pelo IPHAN e com mais de 100 anos de história e tradição.

Serviço

Ilé Àṣẹ Òpó Oṣogunlade – 25 anos

Local: Povoado Caípe Velho, São Cristóvão (SE)

Data da fundação: 29 de julho

Primeira atividade: Cineclube – 1º de agosto de 2025

Fonte foto assessoria