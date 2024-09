Importância do concurso em Aracaju é destacado pela vereadora Sonia Meire

Na manhã desta quarta-feira (18), a vereadora Sonia Meire (PSOL) utilizou a tribuna durante o pequeno expediente na Câmara Municipal de Aracaju para destacar a importância do concurso público na educação do município. O prefeito de Aracaju oficializou no dia de ontem o contrato com a empresa responsável pelo processo de organização do concurso para o magistério.

“Há mais de dez anos não ocorre concurso público na nossa cidade, enquanto que na rede de ensino aumentou o número de crianças matriculadas. Além disso, temos uma perda por conta das aposentadorias. Se contarmos a quantidade de alunos que aumentou, mais as aposentadorias e os professores afastados, nós vamos ver a grande demanda para a realização do concurso. Durante esses anos, a escola continuou aberta e funcionando porque houve uma priorização de processos seletivos simplificados. E nós como professora, sindicalista e cidadã que tem netos na rede, lutamos pelo concurso. Hoje, temos a alegria de dizer que o teremos finalmente, mas nada justifica a continuidade de processos seletivos simplificados para educação, que votamos inclusive contrário a ampliação do tempo de contrato”, disse a vereadora.

A vereadora destacou ainda que uma gestão inteira em Aracaju pode administrar a pasta da educação apenas com processos seletivos, porque foi aprovado na Câmara Municipal que esses processos valem de dois a quatro anos. Esses processos não colaboram com a qualidade da educação, e as pessoas que trabalham não tem garantias de direitos, além de não ser garantida a permanência delas na função.

“Precisamos avançar na chamada deste concurso, que ele ocorra com transparência, que ele respeite a legislação, inclusive as vagas para afro descentes, assim como para as pessoas com deficiência. Esperamos que as pessoas concorram, que as provas sejam feitas com o máximo de rigor, que os estudantes das universidades também participem, e que a gente possa ter mais vagas garantidas nos próximos anos, porque várias disciplinas estão apenas com duas vagas previstas e sabemos que a demanda é muito maior. Vitória da educação, vitória da população aracajuana, e tudo isso é fruto de uma luta diária constante pelo serviço público na nossa capital”, finalizou Sonia Meire.

Serão oferecidas 425 vagas, com a maior parte destinada a pedagogos. As inscrições estarão abertas a partir do dia 20 de setembro e poderão ser realizadas até 21 de outubro. As provas objetivas e discursivas estão previstas para 22 de dezembro, e o resultado final será divulgado em 20 de janeiro de 2025.

Foto: Gilton Rosas

Por Manuella Miranda