Inauguração do Comitê do União Brasil em Simão Dias registra inicio da campanha

Na noite da última quinta-feira, 22, a cidade de Simão Dias foi palco de um grande evento político com a inauguração do comitê do União Brasil na Praça Barão de Santa Rosa. O comitê servirá como ponto de apoio para os simpatizantes da candidatura de Marival Santana a prefeito e Fábio Rabelo a vice-prefeito, onde poderão encontrar materiais de campanha e fortalecer ainda mais a mobilização em torno dessa candidatura.

A cerimônia contou com a presença de candidatos a vereadores de todos os partidos que compõem a coligação “Trabalho e União por Simão Dias”, incluindo União Brasil, Podemos, PSD, Mobiliza e PSB. Um dos momentos marcantes da noite foi a presença do ex-governador Belivaldo Chagas, que veio manifestar seu apoio à chapa.

Marival Santana, emocionado, agradeceu a participação massiva da população e ressaltou a importância daquele momento: “É uma alegria imensa ver tantas pessoas queridas aqui hoje, compartilhando desse momento tão especial para todos nós. Juntos, construiremos uma Simão Dias mais forte e unida.”

Após o ato de inauguração, os candidatos e seus apoiadores saíram em uma animada caminhada pela cidade, levando a onda azul às ruas, com bandeiras erguidas e muita alegria. A praça e as ruas ao redor ficaram completamente lotadas, demonstrando o expressivo apoio popular à candidatura de Marival Santana e Fábio Rabelo, reforçando a força dessa união .

