Inauguração do comitê marca momento decisivo na campanha de Luiz Roberto e Fabiano

Discursos emocionados, muita energia e motivação marcaram a inauguração do comitê oficial de campanha de Luiz Roberto e Fabiano Oliveira na disputa pela Prefeitura de Aracaju. O ato aconteceu na noite desta quarta-feira, 28, na avenida Barão de Maruim, reunindo lideranças políticas como o governador Fábio Mitidieri, o senador Laércio Oliveira, a deputada federal Katarina Feitoza, o vice-governador, Zezinho Sobral e o prefeito da capital, Edvaldo Nogueira, entre outros.

“Este momento marca o envolvimento de todos nesse propósito. Não haverá dia nem hora, nem final de semana. Estaremos todos unidos e imbuídos do propósito de fazer com que a capital fique em boas mãos. E essas mãos são de Luiz Roberto e Fabiano”, destacou o vice-governador Zezinho Sobral.

Já o senador Laércio Oliveira alertou à população para que fique atenta à disseminação de informações falsas que possam induzir ao erro. “Os adversários já estão preocupados com o crescimento de Luiz e Fabiano. Enquanto eles inventam história, nós trabalhamos. Essa gestão tem resultados e indicadores sem comparação. Se Edvaldo fez muito, temos absoluta certeza que Luiz Roberto e Fabiano vão fazer mais”, afirmou.

A deputada federal Katarina Feitoza, por sua vez, afirmou que os candidatos podiam ficar certos de contar com seu apoio diuturnamente. “Vocês vão constatar que vamos percorrer as ruas dessa cidade levando uma mensagem de motivação, alegria e a certeza da construção de um futuro mais justo para os aracajuanos. Não mediremos esforços. Estaremos juntos para celebrar mais essa vitória”, disse a deputada.

Energia Feminina

Convocando sua esposa, Jaqueline Oliveira, a esposa de Luiz Roberto, Márcia Santana, e a deputada Katarina, o candidato a vice-prefeito Fabiano Oliveira conclamou todas as mulheres presentes ao ato a emanarem suas energias positivas. “Esse aqui é o time do bem. Contando com mulheres e homens que tem vocação para amar e cuidar das pessoas. Comparem, analisem nosso plano de governo e vocês vão verificar que temos propostas coerentes e não somente discursos. Com essa energia maravilhosa emanada das mulheres estamos motivados a olhar para a frente e vislumbrar só coisas boas”, sentenciou Fabiano.

O governador Fábio Mitidieri se apresentou como mais um “soldado” na trincheira da luta para não deixar Aracaju cair em mãos erradas. “Aqui temos um grupo de pessoas que tem trabalho e compromisso com o povo de Aracaju. Os resultados da gestão de Edvado Nogueira são inegáveis. Com Luiz Roberto e Fabiano Aracaju vai caminhar rumo ao progresso, com pessoas que amam essa cidade e o seu povo. Serão 39 dias de luta e entrega. Com coragem e motivação, vamos lutar por mais essa vitória. Lembro, claramente, de estar aqui, dois anos atrás, nesse mesmo local, com a maioria dessas pessoas e a energia que sinto é a mesma. Que Deus abençoe nossa caminhada”, concluiu.

Relembrando momentos de sua jornada de vida, Luiz Roberto externou todo o seu amor por Aracaju e o que ela representa nesse momento decisivo. “Aqui eu nasci, cresci, conheci o amor da minha vida, a mulher que está comigo há mais de 40 anos, aqui fiz minha vida profissional e me preparei todos esses anos para essa missão que está agora à nossa frente. Não tenho dúvidas que estamos preparados. Eu e Fabiano já fomos testados, temos a capacidade para tomar as decisões mais corretas para guiar os destinos do nosso povo. Vamos buscar os votos com amor, trabalho e compromisso para a construção de uma Aracaju cada vez mais bela e justa com o apoio de todos vocês”, apontou.

O comitê, situado à avenida Barão de Maruim,94, passa a centralizar a distribuição de todo o material de campanha como adesivos, bandeiras, santinhos, perfurados para veículos e demais elementos de divulgação.

Fonte e foto assessoria