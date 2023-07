Alunas com deficiência auditiva inspiram Projeto Integrador de beleza no Senac/SE

“Inclusão na beleza: atendimento ao cliente surdo nos serviços de manicure e pedicure” foi o tema escolhido para o Projeto Integrador de uma turma do curso de manicure e pedicure, ofertado na unidade do Senac em Aracaju. A temática foi abordada a partir da vivência com duas alunas surdas, demonstrando a importância da inclusão social, dentro do ambiente pedagógico.

Com duração de 160 horas/aula, a turma contou com um intérprete da Língua Brasileira de Sinais (Libras), durante todo o curso, para que as duas alunas pudessem ter acesso a todas as informações.

“Foi um desafio muito grande, mas extremamente gratificante, além de gerar mudança no comportamento delas e ver evoluírem a cada dia, houve união da turma, o acolhimento às pessoas surdas. Isso mudou a perspectiva de todas as alunas, que concluíram o curso com uma bagagem muito maior do que esperavam, que é a humanização, tão essencial em todo ambiente de trabalho”, destacou a instrutora Geo de Castro.

Deficientes auditivas, Maria Grazielle Santos e Letícia Alves tiveram o direito de aprender o conteúdo teórico da capacitação, graças à presença do intérprete de Libras do Senac, Lucas da Paz, em sala de aula.

“O surdo tem uma barreira comunicacional, mas somos tão capazes de aprender como outra pessoa qualquer”, destacou Maria Grazielle Santos, feliz por concluir o curso.

“A presença do intérprete durante as aulas foi fundamental para aprendermos todo o conteúdo do curso. Quem é surdo tem o direito de ter esse acesso garantido, para o nosso desenvolvimento profissional”, complementou Letícia Alves.

Para Geo de Castro, é uma honra fazer parte do Senac e construir essa trajetória de inclusão social.

“Ensinar deficientes auditivas foi desafiador, principalmente para fazê-las se envolverem em todo o aprendizado, inclusive como chegar até o cliente. Mas o resultado na conclusão do curso foi gratificante”.

O Sistema S do Comércio é composto pela Fecomércio, Sesc, Senac e Instituto Fecomércio em Sergipe. Presidida por Marcos Andrade, a entidade é filiada à Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), que está sob o comando de José Roberto Tadros.

Senac | SE