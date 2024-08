Independência do Brasil em destaque na Agenda Semanal da Alese

A Agenda Semanal da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe (Alese) no período de 2 a 6 de setembro, será marcada pela entrega de Títulos de Cidadania Sergipana e pela celebração da Independência do Brasil, comemorada no próximo dia 7. Confira:

Segunda-feira, dia 2 às 16h

Sessão Especial no plenário, para a entrega do Título de Cidadania Sergipana ao médico anestesiologista nascido em Campina Grande (PB), Enedino Ferreira da Silva Filho. A autoria é do deputado Sérgio Reis (PSD).

Quarta-feira, dia 4 e Quinta-feira, dia 5 às 8h

Seminário Democracia e Cidadania no auditório da Escola do Legislativo João de Seixas Dória (Elese), em comemoração ao 7 de Setembro, Dia da Independência do Brasil. O evento contará com a participação de professores-doutores e estudantes da Universidade Tiradentes (Unit), da Faculdade Pio Décimo, da Uninassau e da Universidade Federal de Sergipe. O evento será aberto ao público. As professoras Caroline Veloso, Simone Pereira, Samyle Regina e o professor Hermano Santos, farão uma reflexão sobre a importância da Independência para os rumos do desenvolvimento político, econômico e social do Brasil.

Sexta-feira, dia 6 às 10h e às 16h

Sessão Especial no plenário a partir das 10h em comemoração aos 59 anos do Dia do Administrador. A autoria é do deputado Cristiano Cavalcante (União Brasil). E às 16h também de autoria de Cristiano Cavalcante, Sessão Especial de entrega de Título de Cidadania Sergipana ao Juiz de Direito Henrique Gaspar Mello de Mendonça.

Foto: Joel Luiz/Alese

Por Aldaci de Souza