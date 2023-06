“Indicação de Cristiano Zanin para ser ministro do STF está dentro da legalidade”, afirma o advogado Cezar Brito

A indicação realizada pelo presidente Lui Inácio Lula da Silva para que o advogado Cristiano Zanin faça parte do Supremo Tribunal Federal (STF) foi tema de entrevista exclusiva com o ex-presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), o sergipano Cezar Brito, na edição desta segunda-feira, 05, do programa jornalístico “Sergipe Verdade” na apresentação do radialista George Magalhães.

Para o advogado, Zanin “preenche integralmente condições para ser ministro do STF”. Ao ser questionado pelo âncora do programa sobre as críticas pelo fato de Zanin ter defendido o presidente Lula na Lava-Jato, Cezar respondeu.”Ele ostenta todos os atributos pessoais e profissionais necessários à sua indicação ao Supremo”, disse.

Na oportunidade, Cezar fez um retrospecto de como ocorre o processo e requisitos para a escolha de um ministro de acordo com o que diz a Constituição da República. E, de acordo com o advogado, “Zanin contempla intensamente as condições que a Constituição exige para investidura no cargo de Juiz da Suprema Corte brasileira”.

Concluindo, Cezar destacou que apesar de ter sido advogado do presidente Lula, isso não o desqualifica para o elevado ofício que exercerá na Corte nem descaracteriza os requisitos constitucionais que ele efetivamente preenche.

Com informações da rádio SIM 94,3 Fm

Por: Elder Santos