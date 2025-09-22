INDICAÇÃO DE PAULO JÚNIOR É ATENDIDA E COMPANHIA DA POLÍCIA MILITAR DE SÃO CRISTÓVÃO SERÁ ELEVADA A BATALHÃO

O deputado estadual Paulo Júnior (PV) comunicou que a indicação de sua autoria solicitando que a Companhia da Polícia Militar de São Cristóvão seja elevada à condição de Batalhão foi atendida pelo governo do Estado.

A medida foi confirmada pelo governador Fábio Mitidieri no último dia 4 e pelo comandante-geral da Polícia Militar de Sergipe, coronel Ribeiro. Segundo o parlamentar, a transformação da Companhia em Batalhão atende a uma demanda da população e terá impacto direto na melhoria da qualidade de vida dos cidadãos.

“Esse avanço representa mais segurança para a nossa cidade. A mudança trará reforço no efetivo, mais viaturas e maior capacidade de atuação da PM na sede de São Cristóvão, no Eduardo Gomes e no Rosa Elze”, destacou Paulo Júnior.

A ampliação será feita de forma progressiva, acompanhando as etapas de convocação do último concurso da Polícia Militar.

De acordo com o Ministério da Justiça, Sergipe já é um dos estados mais seguros do país. A instalação do novo Batalhão ampliará a presença e a eficiência da Polícia Militar em áreas estratégicas de São Cristóvão.

Texto e foto assessoria