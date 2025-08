Indicações do deputado Netinho Guimarães aprovadas na ALESE beneficiarão municípios 

Através de indicação, aprovada na ALESE, o deputado estadual Netinho Guimarães (PL) solicitou ao presidente do Departamento de Estradas e Rodagens de Sergipe (DER), Anderson das Neves, um estudo de viabilidade para a adequação e aprimoramento na criação de faixas de pedestre na rodovia SE-220 nos pontos de maior travessia, como os pontos de ônibus e paradas de veículos no município de Muribeca, beneficiando os povoados: Pedras, Saco das Varas, Pau Alto, Cabeça da Onça, Cajueiro, Queimada Nova e Arrodeador.

O parlamentar explica que a solicitação é fruto de reivindicações constantes de moradores, comerciantes e de lideranças políticas no município de Muribeca, que residem ou transitam diariamente pelos povoados Pedras, Saco das Varas, Pau Alto, Cabeça da Onça, Cajueiro, Queimada Nova e Arrodeador.

“Existe a necessidade de implantação de faixas nos pontos de ônibus e locais de grande tráfego de veículos e pessoas diariamente, visando promover a segurança e bem-estar dos pedestres dos povoados citados que apresentam um grande número de idosos, crianças e estudantes que trafegam por essas vias diariamente”, justifica.

No município de Muribeca residem cerca de 8.000 habitantes e a rodovia citada figura como principal via de acesso daqueles cidadãos, onde inclusive estão localizadas igrejas, escolas e unidades básicas de saúde.

A implantação de faixas leva à redução dos acidentes automobilísticos e atropelamentos de pedestres e animais, que infelizmente têm sido constantes. As faixas vão indicar ainda aos condutores dos veículos à necessidade de redução de velocidade para a passagem pelos pedestres.

“A rodovia também serve para o deslocamento diário de centenas de pessoas, inclusive, idosos e crianças, que vão dos povoados à sede do município para estudar ou trabalhar”, justifica.

Instalação de um radar na Rodovia SE-200 em Canhoba

Uma propositura do deputado Netinho Guimarães (PL), aprovada na ALESE, solicita ao diretor-presidente do DER, Anderson das Neves a instalação de um Radar na Rodovia Estadual Eronildes Carvalho – SE-200, em frente à Delegacia de Polícia no município de Canhoba.

Naquela localidade residem atualmente cerca de 4.000 pessoas e a Rodovia Estadual serve para o deslocamento diário das crianças às escolas das redondezas e para que centenas de outros cidadãos (inclusive idosos) que vivem na zona rural desloquem-se à sede do município.

“O radar de velocidade visa melhorar a segurança viária, prevenindo acidentes, além de ser uma medida que contribui para a redução de mortes no trânsito e acidentes graves favorecendo aos habitantes daquela localidade uma maior segurança e qualidade de vida”, justifica.

Pavimentação asfáltica para Rodovia Zezinho da Everest em São Cristóvão

